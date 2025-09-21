Topo

Notícias

República Dominicana reporta ataque dos EUA a embarcação com drogas na sua costa

21/09/2025 12h35

A República Dominicana informou neste domingo (21) sobre um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação que transportava drogas perto de sua costas, no âmbito da operação antinarcóticos conduzida por Washington no Caribe.

Carlos Devers, porta-voz da Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD), relatou o o ataques em uma coletiva de imprensa ao lado de uma representante da embaixada dos Estados Unidos, que indicou tratar-se do mesmo ataque mencionado pelo presidente americano Donald Trump na sexta-feira.

"Em decorrência de um ataque militar aéreo dos Estados Unidos contra uma lancha rápida de narcoterroristas que transportava aproximadamente 1.000 quilos de suposta cocaína, foram apreendidos 377 pacotes da substância a 80 milhas náuticas ao sul da Ilha Beata, província de Pedernales", afirmou Devers.

Os Estados Unidos mobilizaram há quase um mês oito navios de guerra no Caribe com o argumento de combater o narcotráfico e anunciaram que destruíram pelo menos três embarcações que supostamente transportavam drogas em águas próximas à Venezuela, em ataques que deixaram ao menos 14 mortos.

Washington acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar cartéis de drogas e oferece 50 milhões de dólares (cerca de 275 milhões de reais) por sua captura. Caracas nega as acusações.

Trump publicou na sexta-feira em sua conta na rede Truth Social um vídeo mostrando o ataque militar americano contra uma suposta lancha do narcotráfico, sem detalhar quando ocorreu o ataque nem a origem da embarcação.

O presidente americano apenas afirmou que ocorreu na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos, que inclui América Central, América do Sul e Caribe.

No entanto, uma fonte ligada ao caso disse à AFP que "sem dúvida" a embarcação atacada havia saído da Venezuela.

"Esses pacotes que eu vi, essas cores, não eram como os da Colômbia, porque os da Colômbia são diferentes. É um saco com uma faixa. Estes - os destruídos - têm muitas faixas", afirmou a fonte.

De acordo com informações da DNCD, 60 pacotes recuperados estavam "totalmente destruídos devido à explosão da embarcação".

str-ba/gv/lm/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

O que o reconhecimento mais amplo do Estado da Palestina significa para os palestinos e para Israel?

Casa é arrancada e vai parar em cima de carro durante temporal em SC; veja

Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Cantareira, em Mairiporã-SP

Ataque de drone israelense no sul do Líbano mata cinco pessoas, incluindo crianças, segundo ministério

Atos contra anistia e PEC da Blindagem começam a movimentar Rio e SP

'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

Israel diz que 'não haverá Estado palestino' reconhecido por Reino Unido, Austrália e Canadá

Sabesp: Volume armazenado em mananciais da RMSP cai 0,2 pp em 1 dia, para 32,1%

Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Atlético de Madrid empata na visita ao Mallorca (1-1); Julián Álvarez perde pênalti

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'