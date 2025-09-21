Reino Unido e Portugal vão reconhecer Estado palestino neste domingo

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anuncia oficialmente neste domingo (21) o reconhecimento oficial do Estado da Palestina, segundo diversos veículos de comunicação britânicos. Isto fará do país o primeiro membro do G7 a adotar a medida.

Além do Reino Unido, o governo de Portugal também anunciou que oficializará seu reconhecimento do Estado palestino neste domingo, enquanto outros países, como França, Canadá, Bélgica e Austrália, expressaram a intenção de oficializar o reconhecimento na segunda-feira, antes da abertura da Assembleia Geral da ONU, durante a Conferência para a Solução de Dois Estados, organizada pela França e Arábia Saudita.

"Qualquer passo em direção ao reconhecimento é porque queremos manter vivas as perspectivas de uma solução de dois Estados", disse o ministro do Exterior e vice-premiê britânico David Lammy à emissora Sky News, acrescentando que Starmer tomaria uma decisão sobre o reconhecimento de um Estado palestino já neste domingo.

Em 29 de julho, Starmer já havia antecipado que o reconhecimento do Estado palestino ocorreria em setembro, perante a Assembleia Geral da ONU, caso Israel não cumprisse uma série de condições, como tomar medidas para pôr fim à "situação catastrófica em Gaza", declarar um cessar-fogo ou garantir a não anexação da Cisjordânia.

Crime humanitária

Durante esse período, a ofensiva militar do governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, se intensificou na Faixa de Gaza, assim como a crise humanitária e a fome causadas por uma guerra que está prestes a completar dois anos e já ceifou a vida de pelo menos 65.208 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas - grupo considerado terrorista pela UE e os EUA, entre outras nações.

No início desta semana, uma comissão independente de inquérito das Nações Unidas concluiu que Israel cometeu genocídio contra palestinos em Gaza.

Nos últimos meses, o Reino Unido também expressou sua veemente condenação à expansão planejada de assentamentos perto de Jerusalém Oriental, na área conhecida como E1, que efetivamente encerraria a viabilidade de um futuro Estado palestino.

Visita de Trump

O anúncio de Starmer ocorre poucos dias após uma visita de Estado do presidente dos EUA, Donald Trump, que já havia expressado sua "discordância" com a posição do líder trabalhista sobre o reconhecimento de um Estado palestino em uma coletiva de imprensa conjunta esta semana.

O anúncio também ocorre apesar da pressão da oposição e das famílias dos reféns israelenses ainda mantidos na Faixa de Gaza pelo Hamas, que pediram em carta aberta ao primeiro-ministro britânico que revertesse o reconhecimento enquanto as pessoas ainda estiverem detidas.

Nesse contexto, para silenciar aqueles como Netanyahu que afirmam que o reconhecimento do Estado palestino pelo Reino Unido é uma "recompensa para o Hamas", Starmer deve anunciar um roteiro para o levantamento das sanções contra o grupo paramilitar islâmico, segundo a mídia britânica.

