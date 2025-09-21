Protestos contra a PEC da Blindagem reúnem manifestantes em várias capitais

Protestos contra a PEC da Blindagem reuniram milhares de manifestantes em pelo menos 7 capitais até o início da tarde de hoje.

O que aconteceu

Manifestantes, artistas e movimentos sociais de esquerda foram às ruas em todo o país. Protestam contra a aprovação, nesta semana, de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares.

"Anistia" também é alvo. Milhares de pessoas reclamam ainda da aprovação da urgência do projeto que pretende dar anistia a condenados por tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal ) a 27 anos e 3 meses de prisão.

Manifestantes gritaram "Fora, Hugo Motta" em ato em João Pessoa. O presidente da Câmara, filiado ao Republicanos, é um dos deputados representantes do estado.

Em Brasília, o ato reuniu manifestantes em frente ao Museu da República. O deputado distrital Fábio Félix (PSOL-DF) esteve no local. " A PEC da Bandidagem é uma vergonha nacional", disse em um carro de som. "Essa PEC é para blindar o Congresso Nacional."

Cartazes pediam "sem anistia" e "cassação já" do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar está nos Estados Unidos, onde atua junto a membros do governo de Donald Trump por sanções ao Brasil em troca de uma anistia que beneficie o pai, aliados e condenados por tentativa de golpe.

Em Salvador, a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), o ator Wagner Moura e Daniela Mercury compareceram ao ato. A cantora se apresentou com uma bandeira do Brasil, enquanto as pessoas gritavam "sem anistia". "Não aceitamos essa PEC da Impunidade", disse Mercury.

Portugal disse que a PEC e a anistia são "verdadeiras excrescências". Um dos cartazes de uma manifestante dizia: "Senadores, sou eleitora brasileira. Não autorizo anistia e blindagem".

Em Belo Horizonte, o ato estava marcado para a Praça Raul Soares, no centro da cidade. A cantora Fernanda Takai compareceu à manifestação, que também foi contrária ao projeto de anistia.

Manifestantes também foram às ruas em Manaus. "Não à PEC da Blindagem", dizia um dos cartazes. Outro escreveu "Canalhas", usando como ilustração os edifícios do Congresso, em Brasília. Cantaram ainda: "não aceito, não. A Pec da Blindagem só é boa para ladrão."

Em Belém, manifestantes levaram bandeiras de movimentos sociais ao ato na Praça da República. Uma delas, da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

"Mais respeito ao povo", dizia um dos cartazes do ato em Natal. Manifestantes também reclamaram do projeto da anistia.