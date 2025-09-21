Topo

Primeiro-ministro do Reino Unido 'reconhece oficialmente o Estado da Palestina'

21/09/2025 10h18

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou neste domingo que seu país reconhece formalmente o Estado da Palestina, em uma mudança histórica em décadas na política externa britânica.

"Hoje, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina para reviver a esperança de paz entre palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados", afirmou Starmer em uma mensagem na rede social X.

jkb/rnr/an/fp

© Agence France-Presse

