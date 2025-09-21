Topo

Notícias

Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans em estrada de Karachi

21/09/2025 09h32

A polícia paquistanesa encontrou neste domingo (21) os corpos, "com várias marcas de tiros", de três mulheres trans à beira de uma estrada, em um país onde a violência contra esta comunidade é frequente.

A informação foi divulgada pelo chefe de polícia de Karachi, Javed Ahmed Abro, responsável pela polícia de Karachi.

"Estamos confirmando as identidades. Ainda é muito cedo para determinar a motivação dos assassinatos", disse o policial.

Os corpos foram encontrados pouco depois da meia-noite de domingo no bairro de Memon Goth, em Karachi.

O ministro chefe da província de Sindh ordenou à polícia "prender imediatamente os assassinos".

"As pessoas transgênero constituem um segmento vulnerável da sociedade. Todos devemos demonstrar dignidade e respeito", acrescentou em um comunicado.

A Anistia Internacional denuncia um aumento preocupante da violência contra as pessoas transgênero no Paquistão.

zz/dth/mab/pc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Olympique de Marselha-PSG é adiado devido a tempestades

Canadá se torna o primeiro país do G7 a reconhecer um Estado palestino

Papa Leão XIV expressa solidariedade aos palestinos da 'terra martirizada' de Gaza

Talibãs descartam devolução da base aérea de Bagram aos Estados Unidos

Estado palestino colocaria a existência de Israel em risco, diz Netanyahu

Verstappen vence GP do Azerbaijão; Piastri abandona e Bortoleto é 11º

Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans em estrada de Karachi

À espera de novo tufão, filipinos se revoltam contra corrupção em projetos de adaptação climática

Netanyahu diz que um Estado palestino colocaria a existência de Israel em perigo

Teresa Cristina recebe Marquinho China no programa Samba na Gamboa

Aeroportos europeus se recuperam após ciberataque que provocou atrasos