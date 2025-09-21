Papa Leão denuncia "exílio forçado" dos civis de Gaza

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Leão se manifestou neste domingo contra o deslocamento forçado de civis de Gaza, quando Israel intensificou sua campanha de demolição militar na principal cidade do enclave palestino.

"Juntamente com os pastores das igrejas da Terra Santa, repito que não há futuro baseado na violência, no exílio forçado e na vingança", disse durante sua oração semanal do Angelus.

A Terra Santa abrange partes do atual Estado de Israel, os territórios palestinos ocupados, a Jordânia e o Egito, que são sagrados para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.

"Os povos precisam de paz. Aqueles que realmente os amam trabalham pela paz", acrescentou o primeiro papa dos Estados Unidos.