Otan discutirá violação de espaço aéreo pela Rússia na terça-feira, segundo autoridades

BRUXELAS (Reuters) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reunirá na terça-feira para discutir uma violação do espaço aéreo da Estônia pela Rússia, disseram duas autoridades familiarizadas com o assunto à Reuters neste domingo.

Tallinn disse que três caças MiG-31 russos entraram no espaço aéreo da Estônia sem permissão na sexta-feira e permaneceram por um total de 12 minutos antes de serem forçados a se retirar.

A Estônia solicitou consultas de acordo com o Artigo 4 do Tratado de Washington após o incidente que descreveu como uma incursão "descarada sem precedentes".

O Artigo 4 estabelece que os membros da Otan se consultarão sempre que, na opinião de qualquer um deles, o território, a independência política ou a segurança de qualquer um deles estiver ameaçada.

O Ministério da Defesa da Rússia negou que seus jatos tenham violado o espaço aéreo da Estônia, dizendo que eles sobrevoaram águas neutras.

Com as tensões já elevadas por causa da guerra na Ucrânia, a incursão ocorreu pouco mais de uma semana depois que mais de 20 drones russos entraram no espaço aéreo polonês na noite de 9 para 10 de setembro.

Isso levou os jatos da Otan a derrubar alguns deles e as autoridades ocidentais a dizer que a Rússia estava testando a prontidão e a determinação da aliança.