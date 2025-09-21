O que o reconhecimento mais amplo do Estado da Palestina significa para os palestinos e para Israel?

(Reuters) - Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram um Estado palestino neste domingo, e espera-se que outros países sigam o exemplo nesta semana na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

O que isso significaria para os palestinos e Israel?

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DO ESTADO PALESTINO?

A Organização para a Libertação da Palestina declarou um Estado palestino independente em 1988, e a maior parte do Sul global rapidamente o reconheceu. Hoje, cerca de 150 dos 193 estados-membros da ONU já o fizeram.

O principal aliado de Israel, os Estados Unidos, há muito tempo diz que apoia a meta de um Estado palestino, mas somente depois que os palestinos concordarem com Israel em uma solução de dois Estados. Até as últimas semanas, as principais potências europeias compartilhavam essa posição.

No entanto, nenhuma negociação desse tipo foi realizada desde 2014, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse agora que nunca haverá um Estado palestino.

Uma delegação que representa o Estado da Palestina tem status de observadora nas Nações Unidas, mas não tem direito a voto. Não importa quantos países reconheçam a independência da Palestina, a adesão plena à ONU exigiria a aprovação do Conselho de Segurança, onde Washington tem direito a veto.

As missões diplomáticas palestinas em todo o mundo são controladas pela Autoridade Palestina (AP), que é reconhecida internacionalmente como representante do povo palestino.

A AP, liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, exerce um autogoverno limitado em partes da Cisjordânia ocupada por Israel, segundo acordos com Israel. Ela emite passaportes palestinos e administra os sistemas de saúde e educação palestinos.

A Faixa de Gaza é administrada pelo grupo militante Hamas desde 2007, quando expulsou o movimento Fatah de Abbas após uma breve guerra civil.

A maioria das grandes potências, com exceção dos EUA desde que o presidente Donald Trump transferiu sua embaixada para Jerusalém, tem suas principais missões diplomáticas em Tel Aviv porque não reconhecem Jerusalém como a capital de Israel.

No entanto, cerca de 40 têm escritórios consulares em Ramallah, na Cisjordânia, ou em Jerusalém Oriental - uma área cuja anexação por Israel não é reconhecida internacionalmente e que os palestinos querem como sua capital.

Entre eles estão a China, a Rússia, o Japão, a Alemanha, o Canadá, a Dinamarca, o Egito, a Jordânia, a Tunísia e a África do Sul.

Os países que planejam reconhecer um Estado palestino não disseram que diferença isso faria em sua representação diplomática.

QUAL É O OBJETIVO DO RECONHECIMENTO DE UM ESTADO PALESTINO?

Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram um Estado palestino antes da Assembleia Geral da ONU neste mês. Outros países, incluindo a França e a Bélgica, disseram que seguiriam o exemplo.

Países como o Reino Unido afirmam que o reconhecimento de um Estado palestino tem o objetivo de pressionar Israel a encerrar seu ataque devastador a Gaza, reduzir a construção de novos assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada e voltar a se comprometer com um processo de paz com os palestinos.

O presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro líder de uma grande potência ocidental a endossar o reconhecimento, disse que a medida seria acompanhada por um compromisso da AP de aprovar reformas, o que melhoraria a governança palestina e a tornaria um parceiro mais confiável para a administração de Gaza após a guerra.

O QUE O RECONHECIMENTO SIGNIFICA NA PRÁTICA?

Aqueles que veem o reconhecimento como um mero gesto apontam para a influência limitada no conflito de países como China, Índia, Rússia e muitos Estados árabes que reconheceram a independência palestina décadas atrás.

Sem um assento completo na ONU ou o controle de suas próprias fronteiras, a AP tem apenas uma capacidade limitada de conduzir relações bilaterais.

Israel restringe o acesso a mercadorias, investimentos e intercâmbios educacionais ou culturais. Não há aeroportos palestinos. A Cisjordânia, sem litoral, só pode ser acessada por Israel ou pela fronteira controlada por Israel com a Jordânia. E Israel controla todo o acesso à Faixa de Gaza.

Ainda assim, os países que planejam o reconhecimento e a própria AP dizem que isso seria mais do que um gesto vazio.

Husam Zomlot, chefe da missão palestina no Reino Unido, disse que isso poderia levar a parcerias entre entidades em pé de igualdade.

Também pode forçar os países a rever aspectos de suas relações com Israel, disse Vincent Fean, ex-diplomata britânico em Jerusalém.

COMO ISRAEL E OS ESTADOS UNIDOS REAGIRAM?

Israel, enfrentando um clamor global por sua conduta na guerra de Gaza, diz que o reconhecimento recompensa o Hamas pelos ataques a Israel que geraram a guerra em outubro de 2023.

"Um Estado palestino não será estabelecido a oeste do rio Jordão", disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Os Estados Unidos se opõem aos movimentos de reconhecimento de seus aliados europeus. Eles impuseram sanções às autoridades palestinas, inclusive impedindo Abbas e outras figuras da AP de comparecerem à Assembleia Geral da ONU, negando e revogando vistos.