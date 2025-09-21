Topo

Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

21/09/2025 14h27

Quadros políticos do PT, PSOL e PCdoB estão repercutindo neste domingo, 21, nas redes sociais, as manifestações contra a proposta de emenda constitucional (PEC) da Blindagem e a urgência do projeto de lei de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais condenados por tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No X, expressões como "povo contra anistia", "Brasil quer justiça" e "Congresso sem bandidagem" chegaram aos assuntos mais comentados. Entre os parlamentares que se manifestaram estão os deputados Guilherme Boulos (Psol-SP), Paulo Pimenta (PT-RS), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e José Guimarães (PT-CE), além dos senadores Humberto Costa (PT-PE), Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). Também aderiram à mobilização o deputado estadual Guilherme Cortez (Psol-SP) e o vereador Pedro Rousseff (PT-MG).

"O Brasil inteiro nas ruas contra a anistia e a PEC da Blindagem. A voz do povo ecoa mais forte do que qualquer manobra política, e esperamos que o Parlamento finalmente escute", escreveu Guimarães, líder do PT na Câmara, em publicação no X.

Os protestos foram convocados durante a semana pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, ligadas ao Psol e ao PT, com participação de movimentos como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). As manifestações já ocorrem em Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Natal, Belém, Brasília e João Pessoa. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a concentração está prevista para as 14h.

Na capital baiana, o ato em frente ao Cristo da Barra reuniu milhares de pessoas e contou com a presença da cantora Daniela Mercury e do ator Wagner Moura, que reforçaram o tom político das mobilizações. Em Brasília, os manifestantes contaram com Chico César.

