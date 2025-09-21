Musk vai ao funeral de Kirk: 'Assassinado pela escuridão por mostrar a luz'

O bilionário Elon Musk compareceu ao funeral do ativista conservador Charlie Kirk, realizado hoje, no estádio State Farm, em Glendale, Phoenix, no Arizona (EUA).

O que aconteceu

Musk lamentou o assassinato de Kirk. O bilionário disse que o ativista era um "homem de diálogo e de paz", que foi "morto a sangue frio". As declarações foram feitas em conversa com a imprensa na chegada ao estádio.

Charlie era um homem de ideias. Ele era um homem de diálogo e de paz. Ele foi assassinado pela escuridão por mostrar a luz às pessoas.

Elon Musk

Elon Musk foi aplaudido pelo público presente no estádio. O empresário retribuiu com acenos e sentou em um lugar reservado para convidados. Não está previsto que ele discurse na cerimônia.

Musk conhecia Kirk pessoalmente. Charlie teria atuado nos bastidores para reconciliar Elon e o presidente Donald Trump, após os dois romperem laços e trocarem insultos publicamente em junho, segundo a CNN Internacional.

Funeral de Kirk

Cerimônia que marca adeus a Charlie Kirk recebe cerca de 100 mil pessoas no Arizona. O State Farm, com capacidade para cerca de 70 mil pessoas, ficou lotado, mas outros milhares prestigiaram o funeral do lado de fora do estádio.

Presidente dos EUA, Donald Trump, marcou presença ao lado de seu vice, J.D. Vance, e outras autoridades. São elas: o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; a diretora de Inteligência, Tulsi Gabbard; o apresentador Tucker Carlson; o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller; e o diretor do gabinete pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor.

Charlie Kirk foi assassinado em 10 de setembro, aos 31 anos. Na ocasião, ele participava de um evento na Utah Valley University, quando foi atingido por um tiro no pescoço.

Um homem foi preso e apontado como o responsável pelo atentado. Tyler Robinson, 22, vai enfrentar os tribunais e pode ser sentenciado à pena de morte.