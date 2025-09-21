Topo

Notícias

'Múmias defumadas': evidências mais antiga da técnica é encontrada na Ásia

Exemplo de "múmia defumada" em Papua, Indonésia, (esquerda). A técnica se assemelha a encontrada por pesquisadores no sul da China e sudeste Asiático (direita) - Proceedings of the National Academy of Sciences/reprodução
Exemplo de 'múmia defumada' em Papua, Indonésia, (esquerda). A técnica se assemelha a encontrada por pesquisadores no sul da China e sudeste Asiático (direita) Imagem: Proceedings of the National Academy of Sciences/reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/09/2025 05h30

Um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences em 15 de setembro revelou as evidências mais antigas conhecidas de mumificação artificial, feita por defumação, muito antes das práticas egípcias.

Os achados mostram que povos caçadores-coletores da Ásia já utilizavam técnicas elaboradas de preservação há mais de 10 mil anos.

Relacionadas

O clube do século 19 que marchou com tochas e mudou o mundo

R$ 16 mil para 'evaporar': japoneses pagam para sumir e começar nova vida

Pague R$ 14 mil para gritar e quebrar tudo: o que são os 'rituais de raiva'

O que aconteceu

Múmias em posição agachada foram descobertas no sul da China e sudeste asiático. Pesquisadores analisaram 54 sepultamentos, datados de 12 mil a 4 mil anos, que exibiam sinais de exposição à fumaça e ao calor em cavernas e sítios arqueológicos da região.

As descobertas antecedem o Egito e o Chile em milênios. Os sepultamentos defumados são mais antigos que as múmias da cultura Chinchorro no Chile) e do Egito Antigo, apontando para uma tradição independente e duradoura.

Pesquisadores ligam a prática a povos atuais da Oceania. Os traços genômicos e culturais conectam essas comunidades a grupos das Terras Altas da Nova Guiné e da Austrália, que também preservaram corpos com técnicas semelhantes.

Como funcionava a técnica de defumação

Os corpos eram amarrados e expostos à fumaça por meses. Os mortos eram mantidos em posição sentada, sobre fogueiras de baixa temperatura, em casas ou cabanas especiais, até que a pele e os tecidos secassem completamente.

Gráfico mostra processo de defumação de múmias - Proceedings of the National Academy of Sciences/reprodução - Proceedings of the National Academy of Sciences/reprodução
Gráfico mostra processo de defumação de múmias
Imagem: Proceedings of the National Academy of Sciences/reprodução

O processo se assemelha às práticas de povos da Nova Guiné. Entre os povos Dani e os Anga, por exemplo, guerreiros e líderes eram defumados por cerca de três meses, depois exibidos em abrigos ou penhascos como forma de reverência.

Marcas de queimadura em ossos confirmam o método. A análise de restos arqueológicos mostrou enegrecimento parcial, típico de defumação, e não de cremação total, reforçando a hipótese de preservação intencional.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Jovem brasileiro Rafael Câmara é aposta da Ferrari para futuro da F1

Retrato desconhecido de Picasso fica escondido por 80 anos e é apresentado

Como funciona o H-1B, visto de trabalho taxado em R$ 532 mil por Trump

Maluf, Brazão, Flordelis: Como PEC da Blindagem poderia ter evitado prisões

Palestina, ONU e ato pela democracia: como será a viagem de Lula aos EUA

Chefes do PCC viram elite, e geração mais nova e violenta domina periferia

Trump aperta cerco contra jornais e TVs e tenta transferir debate às redes

'Múmias defumadas': evidências mais antiga da técnica é encontrada na Ásia

O que é a Assembleia Geral da ONU e para que ela serve?

Reino Unido e Portugal reconhecerão neste domingo Estado da Palestina, diz imprensa

Sistema Cantareira, em SP, atinge pior nível para setembro em 10 anos