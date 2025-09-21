'Múmias defumadas': evidências mais antiga da técnica é encontrada na Ásia

Um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences em 15 de setembro revelou as evidências mais antigas conhecidas de mumificação artificial, feita por defumação, muito antes das práticas egípcias.

Os achados mostram que povos caçadores-coletores da Ásia já utilizavam técnicas elaboradas de preservação há mais de 10 mil anos.

O que aconteceu

Múmias em posição agachada foram descobertas no sul da China e sudeste asiático. Pesquisadores analisaram 54 sepultamentos, datados de 12 mil a 4 mil anos, que exibiam sinais de exposição à fumaça e ao calor em cavernas e sítios arqueológicos da região.

As descobertas antecedem o Egito e o Chile em milênios. Os sepultamentos defumados são mais antigos que as múmias da cultura Chinchorro no Chile) e do Egito Antigo, apontando para uma tradição independente e duradoura.

Pesquisadores ligam a prática a povos atuais da Oceania. Os traços genômicos e culturais conectam essas comunidades a grupos das Terras Altas da Nova Guiné e da Austrália, que também preservaram corpos com técnicas semelhantes.

Como funcionava a técnica de defumação

Os corpos eram amarrados e expostos à fumaça por meses. Os mortos eram mantidos em posição sentada, sobre fogueiras de baixa temperatura, em casas ou cabanas especiais, até que a pele e os tecidos secassem completamente.

Gráfico mostra processo de defumação de múmias Imagem: Proceedings of the National Academy of Sciences/reprodução

O processo se assemelha às práticas de povos da Nova Guiné. Entre os povos Dani e os Anga, por exemplo, guerreiros e líderes eram defumados por cerca de três meses, depois exibidos em abrigos ou penhascos como forma de reverência.

Marcas de queimadura em ossos confirmam o método. A análise de restos arqueológicos mostrou enegrecimento parcial, típico de defumação, e não de cremação total, reforçando a hipótese de preservação intencional.