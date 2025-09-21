Topo

Motorista bêbado provoca acidente em Goiás e mata casal e quatro filhos

Carro em que a família estava na BR-153. Imagem: PRF-Goiás
Do UOL, em Brasília

21/09/2025 11h51

Um acidente provocado por um motorista embriagado na BR-153, região norte de Goiás, matou oito pessoas, sendo seis da mesma família, na noite de ontem.

O que aconteceu

Casal e quatro filhos viajavam de carro de Jaú do Tocantins (TO) para Campinorte (GO). Uma caminhonete atingiu a traseira do veículo em que a família estava, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), na altura do km 171 da BR-153.

Força da batida jogou os passageiros do banco de trás do carro para fora do veículo. O pai tinha 38 anos, a mãe, 32, e os quatro filhos, 17, 14, 10 e 3 anos.

Das seis pessoas que estavam no automóvel, cinco morreram no local, os pais e três filhos. Uma criança de três anos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital municipal de Campinorte.

Motorista da caminhonete, de 46 anos, fugiu do local após o acidente. "Com apoio da Polícia Militar de Goiás, ele foi localizado e submetido ao teste de etilômetro que acusou 0,89 Mg/l", informou a PRF.

Preso em flagrante, o homem teve o veículo apreendido. A lei brasileira considera o índice de 0,89 Mg/l como crime de trânsito. Há possibilidade de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de dirigir.

Como ocorreu o acidente

Impacto da batida da caminhonete fez a motorista do carro onde estava a família perder o controle e invadir a pista contrária da estrada. O veículo bateu de frente com um caminhão carregado de bebidas que ia para Porangatu (GO).

Em seguida, o caminhão atingiu uma motocicleta que vinha no mesmo sentido do carro da família. O veículo de carga tombou após a colisão. O motociclista, de 42 anos, e uma passageira morreram no local.

Motorista do caminhão sofreu lesões e também foi levado a uma unidade de saúde. A rodovia chegou a ser interditada durante os atendimentos. A perícia esteve no local e o caso será investigado.

