Morte de Charlie Kirk provoca disputa sobre liberdade de expressão entre apoiadores de Trump

Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - A repressão da Casa Branca à retórica política após o assassinato do ativista Charlie Kirk expôs uma divisão entre os conservadores, com alguns aplaudindo as restrições ao que consideram discurso de ódio e outros alertando que o governo foi longe demais.

Nos dias que se seguiram à morte de Kirk, que foi baleado em um campus universitário em Utah enquanto participava de um discurso civil, o presidente Donald Trump e as principais autoridades de seu governo emitiram ameaças públicas e advertiram grupos de esquerda sobre a linguagem que consideram inaceitável após a morte do jovem de 31 anos.

A procuradora-geral Pam Bondi prometeu processar os provedores de discursos de ódio, e o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, ameaçou com ações contra as emissoras depois que um apresentador de televisão fez comentários que ele não gostou.

O vice-presidente JD Vance disse que aqueles que comemoraram a morte de Kirk deveriam perder seus empregos, enquanto o Secretário de Estado, Marco Rubio, e o Secretário de Defesa, Pete Hegseth, emitiram penalidades para cidadãos estrangeiros e tropas americanas que fizeram o mesmo.

Os republicanos, que há muito tempo acusam os democratas de tentar fechar figuras públicas ou entidades às quais se opõem, dizem que isso é diferente de uma cultura de cancelamento. Em vez disso, eles estão tentando marcar suas ações como uma cultura de consequências.

"Eles não estão perdendo seus empregos por causa da cultura do cancelamento, estão perdendo-os por causa da cultura da consequência", escreveu o filho do presidente, Donald Trump Jr., no X.

Muitos dos principais conservadores, entretanto, se opõem às medidas do governo.

Republicanos que vão desde o ex-conselheiro de George W. Bush, Karl Rove, até o senador norte-americano Ted Cruz e o comentarista conservador Tucker Carlson levantaram preocupações sobre o uso da morte de Kirk para perseguir rivais políticos ou para restringir a liberdade de expressão, preocupando-se com um precedente perigoso que poderia ser um tiro pela culatra contra os republicanos quando os democratas estiverem no poder.

"Se o governo começar a dizer: 'Não gostamos do que vocês, da mídia, disseram. Vamos bani-los das ondas de rádio se não disserem o que gostamos', isso acabará sendo ruim para os conservadores", disse Cruz em seu podcast de sexta-feira.

Ele chamou as ameaças de Carr de multar as emissoras ou retirar suas licenças por causa do conteúdo de seus programas de "perigosas".

Trump, que em grande parte apoiou Bondi e Carr, recusou-se a delinear a diferença entre a cultura do cancelamento e a cultura das consequências na sexta-feira, descartando uma pergunta sobre o assunto.

"Sou uma pessoa muito firme na defesa da liberdade de expressão", disse ele aos repórteres no Salão Oval, antes de reclamar que a cobertura da mídia era persistentemente injusta.

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Taylor Budowich, disse que a equipe de Trump, que está preparando um decreto sobre violência política após a morte de Kirk, apoia a liberdade de expressão de forma inequívoca.

"As pessoas são livres para exercê-la. No entanto, às vezes, se você não tem nada de bom para dizer, é melhor não dizer nada. Há algumas pessoas que se beneficiariam se internalizassem esse ditado", disse ele em uma mensagem de texto.

Especialistas na Primeira Emenda, que afirmaram que a Constituição garante a capacidade das pessoas de dizer coisas odiosas, expressaram preocupação de que os direitos de liberdade de expressão estejam em perigo.

"A liberdade de expressão está obviamente sob ataque", disse Kevin Goldberg, vice-presidente do Freedom Forum, uma organização que busca promover e educar as pessoas sobre a Primeira Emenda. "As declarações ameaçadoras feitas pelo atual presidente da FCC, Brendan Carr, são prova de uma ameaça à Primeira Emenda."

Na semana passada, Carr discordou dos comentários do comediante Jimmy Kimmel em seu programa noturno homônimo na rede de televisão ABC, no qual ele acusou os partidários de Kirk de tentar marcar pontos políticos com a morte do ativista. O presidente da FCC ameaçou com "medidas corretivas" e a ABC retirou o programa do ar, provocando protestos e críticas generalizadas em todo o espectro político.

"Após anos de reclamações sobre a cultura do cancelamento, o atual governo a levou a um nível novo e perigoso ao ameaçar rotineiramente com ações regulatórias contra as empresas de mídia, a menos que elas amordaçem ou demitam repórteres e comentaristas que não lhe agradam", escreveu o ex-presidente Barack Obama no X.