'Rainha da Cavalgada', jovem de 16 anos é achada morta em construção no CE

A modelo e estudante Gabrielly Moreira, de 16 anos, foi achada morta, na sexta-feira, dentro de uma casa em construção, na cidade de Pedra Bonita, no interior do Ceará.

O que aconteceu

Gabrielly Moreira foi achada sem vida horas depois de sair de casa para encontrar amigos em um bar. O caso foi registrado como causa da morte a ser esclarecida, segundo a Polícia Civil do Ceará.

Os amigos disseram aos familiares de Gabrielly que ela passou mal e morreu. O Samu chegou a ser acionado, mas a morte da modelo foi confirmada no local.

Polícia ainda não sabe como a jovem foi parar dentro da casa em construção. Os familiares relataram às autoridades que notaram hematomas roxos no corpo de Gabrielly.

Testemunhas disseram que a modelo saiu do bar andando normalmente. Os familiares também afirmam que os amigos deram relatos inconsistentes para o ocorrido e cobram por justiça.

Polícia aguarda o laudo da perícia para determinar a causa da morte e ajudar a elucidar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

Quem era a vítima

Gabrielly Moreira era bastante conhecida em Pedra Branca. Ela costumava participar de eventos culturais da região e foi eleita a 'Rainha da Cavalgada' da cidade em agosto passado.

Modelo e estudante. Ela também conciliava os estudos com a carreira de modelo e participante de concursos de beleza na região.

Prefeitura de Pedra Branca lamentou a morte da adolescente. Por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos, a gestão municipal destacou que Gabrielly "sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação", além de ter sido "um exemplo para a juventude de toda a comunidade".