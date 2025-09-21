Topo

Notícias

Milei se reunirá com Trump e Netanyahu em Nova York

21/09/2025 13h29

(Reuters) - O presidente argentino Javier Milei se reunirá com seu colega norte-americano, Donald Trump, na terça-feira, como parte de sua viagem a Nova York, informou a assessoria de imprensa presidencial do país sul-americano no sábado.

Milei, que mantém uma política internacional alinhada com os Estados Unidos e Israel, também se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que será realizada na próxima semana em Nova York.

O presidente argentino reafirmou esta semana que seu país abrirá sua embaixada em Jerusalém no próximo ano como um sinal de apoio a Israel. Milei também declarou repetidamente seu apoio a Trump.

A Argentina, que mantém um acordo com o Fundo Monetário Internacional, está buscando apoio para sua política econômica em um momento em que os mercados financeiros sofreram graves tensões após a derrota do partido governista nas eleições legislativas na província de Buenos Aires.

Na segunda-feira, Milei, o ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, e o ministro da Economia, Luis Caputo, entre outros, se reunirão com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Casa é arrancada e vai parar em cima de carro durante temporal em SC; veja

Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Cantareira, em Mairiporã-SP

Ataque de drone israelense no sul do Líbano mata cinco pessoas, incluindo crianças, segundo ministério

Atos contra anistia e PEC da Blindagem começam a movimentar Rio e SP

'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

Israel diz que 'não haverá Estado palestino' reconhecido por Reino Unido, Austrália e Canadá

Sabesp: Volume armazenado em mananciais da RMSP cai 0,2 pp em 1 dia, para 32,1%

Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Atlético de Madrid empata na visita ao Mallorca (1-1); Julián Álvarez perde pênalti

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'

Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem