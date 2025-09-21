Milei se reunirá com Trump e Netanyahu em Nova York
(Reuters) - O presidente argentino Javier Milei se reunirá com seu colega norte-americano, Donald Trump, na terça-feira, como parte de sua viagem a Nova York, informou a assessoria de imprensa presidencial do país sul-americano no sábado.
Milei, que mantém uma política internacional alinhada com os Estados Unidos e Israel, também se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que será realizada na próxima semana em Nova York.
O presidente argentino reafirmou esta semana que seu país abrirá sua embaixada em Jerusalém no próximo ano como um sinal de apoio a Israel. Milei também declarou repetidamente seu apoio a Trump.
A Argentina, que mantém um acordo com o Fundo Monetário Internacional, está buscando apoio para sua política econômica em um momento em que os mercados financeiros sofreram graves tensões após a derrota do partido governista nas eleições legislativas na província de Buenos Aires.
Na segunda-feira, Milei, o ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, e o ministro da Economia, Luis Caputo, entre outros, se reunirão com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.