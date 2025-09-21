Martinelli marca nos acréscimos e Arsenal empata com Manchester City (1-1)

Em desvantagem no placar desde o nono minuto de jogo após o gol do atacante norueguês Erling Haaland, o Arsenal empatou (1 a 1) nos acréscimos com o Manchester City, com um belo gol do brasileiro Gabriel Martinelli, neste domingo (21), em Londres, na partida de maior destaque da 9ª rodada da Premier League.

Este resultado é positivo para o Liverpool, atual campeão e líder, que agora tem cinco pontos a mais que os 'Gunners' (2º, 10 pontos) e oito a mais que os 'Citizens' (9º, 7 pontos).

Neste domingo, no Emirates Stadium, o duelo entre o atual vice-campeão da Premier League e o time que dominou o futebol inglês nos últimos anos (seis títulos da liga entre 2018 e 2024) foi decidido na abertura e no fim da partida.

O City do técnico Pep Guardiola tentou diminuir o ritmo do jogo ao máximo após abrir o placar por meio de Haaland, que superou o goleiro espanhol David Raya com o pé direito.

Foi o sexto gol do camisa 9 em cinco jogos da Premier League, e o quarto em uma semana, após os dois gols contra o Manchester United (3 a 0) e o tento marcado contra o Napoli na Liga dos Campeões (2 a 0).

O Arsenal, vindo de uma vitória na Liga dos Campeões contra o Athletic Bilbao em San Mamés, viu muitas de suas tentativas frustradas pelo italiano Gianluigi Donnarumma.

O ex-goleiro do PSG brilhou em saídas com os punhos após um escanteio cobrado por Declan Rice (41') e num cruzamento de Noni Madueke (44'). No segundo tempo ele defendeu um chute potente de Eberechi Eze (50').

Mas o italiano nada pôde fazer nos acréscimos com um magnífico chute por cobertura de Martinelli (90'+3).

Graças aos seus 'finishers' (finalizadores), como o técnico Mikel Arteta chamava seus reservas, o Arsenal evitou a segunda derrota nesta temporada, três semanas após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool.

"Estou muito orgulhoso dos jogadores e da equipe, mas muito decepcionado com o resultado", resumiu o técnico basco em entrevista coletiva.

- Aston Villa não decola -

Mais cedo, o Aston Villa finalmente marcou um gol na Premier League, mas não foi suficiente para derrotar o recém-promovido Sunderland (1-1), que ficou com um jogador a menos durante a maior parte do jogo.

O time de Birmingham havia marcado apenas uma vez nesta temporada, na terça-feira, na disputa de pênaltis contra o Brentford pela Copa da Liga (1-1, 4 a 2 nos pênaltis), após quatro jogos sem gols na Premier League.

Foi um zagueiro, o polonês Matty Cash, quem finalmente balançou as redes no campeonato inglês com um chute de longa distância (67').

O próprio Cash causou a expulsão do moçambicano Reinildo aos 34 minutos e perdeu o duelo com o francês Wilson Isidor, que conseguiu empatar (76').

Este terceiro empate (somado a duas derrotas) mantém o Aston Villa de Unai Emery na zona de rebaixamento.

"Estou um pouco frustrado e decepcionado, mas não por causa do resultado. Não jogamos de acordo com a nossa identidade, de acordo com as ideias que desenvolvemos nas últimas três temporadas", lamentou Emery.

Já o Sunderland e seu técnico francês, Régis Le Bris, continuam com um excelente início de temporada e subiram para a 7ª colocação, entre Chelsea (6º) e Fulham (8º), todos com 8 pontos.

Sem Alexander Isak, que foi para o Liverpool, o Newcastle United também vem apresentando números ofensivos fracos nesta temporada. Mas os Magpies estão compensando isso com uma defesa sólida, e os dois aspectos ficaram evidentes neste domingo contra o Bournemouth (0 a 0).

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Liverpool - Everton 2 - 1

Burnley - Nottingham 1 - 1

Brighton - Tottenham 2 - 2

West Ham - Crystal Palace 1 - 2

Wolverhampton - Leeds 1 - 3

Manchester United - Chelsea 2 - 1

Fulham - Brentford 3 - 1

- Domingo:

AFC Bournemouth - Newcastle 0 - 0

Sunderland - Aston Villa 1 - 1

Arsenal - Manchester City 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6

2. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8

3. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7

4. AFC Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 1

5. Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 4

6. Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2

8. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1

9. Manchester City 7 5 2 1 2 9 5 4

10. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

11. Manchester United 7 5 2 1 2 6 8 -2

12. Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3

13. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0

14. Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2

15. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4

16. Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3

17. Brentford 4 5 1 1 3 6 10 -4

18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9

