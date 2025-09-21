Topo

Notícias

Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem

BRASÍLIA

21/09/2025 13h58

Artistas, políticos e movimentos sociais reúnem-se em protestos em várias cidades brasileiras neste domingo, 21. A pauta, que reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o combate à chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara na última semana, e à tentativa de anistia a envolvidos em tentativa de golpe de Estado.

Em Brasília, a manifestação começou oficialmente às 10h e é marcada por críticas ao Congresso e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tido como um dos principais beneficiários da PEC da anistia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também é citado.

Os manifestantes carregam faixas com dizeres como "Congresso inimigo do povo", "sem perdão para golpistas" e "sem anistia". Um dos participantes do ato estimou, do caminhão de som, a presença de 30 mil pessoas. As forças de segurança pública ainda não lançaram estimativa de público.

Durante o ato, o ex-ministro José Dirceu (PT) fez críticas duras ao Poder Legislativo. "Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso Nacional", afirmou.

Protestos acontecem ao longo do dia em mais de 30 cidades pelo Brasil, mobilizados por movimentos ligados ao PT e ao PSOL, e contam com a presença de artistas como Wagner Moura, Daniela Mercury, Djonga, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan.

A expectativa é de que os maiores atos serão na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em frente ao Masp, em São Paulo. Ambos ocorrem à tarde.

Anistia e PEC da Blindagem são principais alvos das manifestações

Os atos mobilizados pela esquerda no país miram o Congresso, com críticas duras ao projeto da anistia a golpistas e à proposta de emenda à constituição que ganhou o apelido de PEC da Blindagem, por dificultar a responsabilização criminal de parlamentares.

A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, 16, com adesão massiva do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também de outros partidos de oposição ao governo Lula. O PT, por sua vez, liberou a bancada e teve 12 deputados votando a favor da proposta no primeiro turno. Dois deles mudaram de posição na segunda rodada.

O texto da PEC diz que deputados e senadores só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável, amplia o foro privilegiado e ainda restringe processos criminais contra os parlamentares.

Ela segue para aprovação do Senado. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da proposta, sinalizou que se posicionará pela rejeição.

Já o projeto de anistia ainda segue na Câmara. Na última quarta-feira, 17, a Câmara aprovou urgência do tema. Na quinta, 18, o presidente da Casa, Hugo Motta, oficializou Paulinho da Força como relator do projeto.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Atos contra anistia e PEC da Blindagem começam a movimentar Rio e SP

'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

Israel diz que 'não haverá Estado palestino' reconhecido por Reino Unido, Austrália e Canadá

Sabesp: Volume armazenado em mananciais da RMSP cai 0,2 pp em 1 dia, para 32,1%

Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Atlético de Madrid empata na visita ao Mallorca (1-1); Julián Álvarez perde pênalti

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'

Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem

Casa Branca de Trump se esforça para salvar máquina eleitoral de Charlie Kirk após sua morte

Morte de Charlie Kirk provoca disputa sobre liberdade de expressão entre apoiadores de Trump

Avião militar russo entrou no espaço aéreo sobre o Mar Báltico no domingo, diz Alemanha