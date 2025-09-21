Artistas sobem ao palco no Rio no maior ato do país contra PEC da Blindagem

Manifestantes se concentram nas ruas em São Paulo e no Rio para protestos hoje à tarde contra a PEC da Blindagem e a anistia aos golpistas do 8 de Janeiro. Na capital carioca, sob calor de 36°C, o cantor Caetano Veloso acaba de subir ao palco. Nomes como Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Paulinho da Viola também devem se apresentar ao longo da tarde.

São Paulo

Em São Paulo, manifestantes se concentram em frente ao Masp, na avenida Paulista. O protesto começou pouco depois das 14h, que era a hora prevista para o início. Por volta das 16h, começou a chover.

Alguns manifestantes foram com camisa da seleção brasileira, que virou símbolo dos protestos bolsonaristas. É possível ver ainda pessoas com bandeiras do Brasil nas mãos.

Há também faixas e bandeiras de sindicatos e partidos como PT, PCdoB e PSOL e movimentos sociais. Eles distribuem adesivos de "sem anistia" e leques de papel contra a "PEC da Bandidagem".

Políticos compareceram ao ato. Entre eles estão: os deputados federais Ivan valente (Psol), Sâmia Bomfim, Vincentinho (PT), Luiza Erundina (Psol), Orlando Silva (PCdoB), Guilherme Boulos, (Psol) e Tabata Amaral (PSB); o senador Otto Alencar (PSD); o ex-presidente do PT José Genoino.

"O que a gente viu essa semana foi união do bolsonarismo com a parcela mais corrupta do Congresso. União trouxe a PEC da bandidagem, pra blindar corrupto, estuprador e criminoso. A gente não negocia a nossa democracia. O que está acontecendo aqui é a melhor resposta. A polarização é, de um lado, corruptos e bolsonaristas, do outro, o povo brasileiro"

Deputada federal Tabata Amaral, em discurso

Outras personalidades também marcam presença. O padre Júlio Lancellotti e o cantor Nando Reis estão entre os participantes da manifestação na Paulista.

Anistia não, bandidagem não, viva liberdade e o povo. Deus abençoe a todos, palestina livre.

Padre Júlio Lancelotti

Deputados do PT de SP que votaram a favor da PEC da Blindagem não foram vistos no ato. Os rumores entre organizadores são de que Kiko Celeguim, presidente do partido em São Paulo, Jilmar Tatto e Alfredinho não irão comparecer.

Ato aposta em atrações musicais para incentivar a ida à Paulista. Entre os artistas confirmados estão Leoni, Jotapê e Marina Lima.

Rio de Janeiro

No Rio, mobilização ainda era tímida perto das 14h, horário em que o ato estava marcado para começar. O público foi aumentando aos poucos, com o início da manifestação.

Ato apostou em nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque para atrair manifestantes. Também participam Djavan, Paulinho da Viola, Marina Sena e Os Garotin. Dois trios foram alugados pela organização: um está recebendo políticos que discursam na manifestação e o outro deve receber os artistas.

Cada artista cantou uma música. Maria Gadú deu início às apresentações cantando "Como nossos pais", de Elis Regina, com um trecho adaptado: "Eles não venceram e o sinal está sempre aberto pra nós que somos jovens". Depois vieram Os Garotin, com "Olhos coloridos", de Sandra de Sá; e Marina Sena com "Brasil", de Cazuza.

Diversos outros artistas compareceram. Entre eles estão as atrizes Alessandra Negrini, Dira Paes, Alice Carvalho e Carol Castro, e o cantor Jorge Vercilo.

Manifestantes exibem cartazes e faixas contra a PEC da Blindagem e a anistia aos golpistas de 8 de Janeiro. Há também cartazes que chamam o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de "inimigo do povo". "Sem anistia e sem perdão, eu quero ver Bolsonaro na prisão", entoam os presentes.