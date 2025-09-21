Topo

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'

21/09/2025 14h14

O reconhecimento planejado pela França de um Estado palestino não incluirá a abertura de uma embaixada até que o Hamas liberte os reféns que mantém em cativeiro em Gaza, declarou o presidente Emmanuel Macron em uma entrevista neste domingo.

"Para nós, será um requisito muito claro antes de abrir, por exemplo, uma embaixada na Palestina", declarou Macron ao canal CBS News em uma entrevista gravada na quinta-feira.

A França afirma que reconhecerá formalmente um Estado palestino ao lado de outros países na segunda-feira, em uma reunião na ONU.

