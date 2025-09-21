Povo não quer impunidade, diz Lula sobre atos contra blindagem e anistia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na noite de hoje, em post no Instagram, que as manifestações deste domingo "demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia". O petista afirmou estar "do lado do povo brasileiro".

O que aconteceu

Lula usou seu perfil na rede social para divulgar imagens dos protestos. Os atos contra a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem, que amplia a imunidade parlamentar, e da urgência do projeto de anistia a condenados pelo 8 de Janeiro reuniram milhares de manifestantes em pelo menos 18 capitais e no exterior hoje.

Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro.

Lula, em legenda de post no Instagram

Para aprovar PEC, votação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês foi adiada novamente. Apesar de a pauta ser uma das prioridades do governo Lula, ela foi preterida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na sessão da última terça-feira, quando a ampliação da imunidade parlamentar foi aprovada.

Atos foram "presente" para o governo, avalia especialista

Mesmo com a derrota, esquerda ganhou "presente" com aprovações, afirma o cientista político e professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Eduardo Grin. "Não que tenha diretamente relação com o governo, mas os temas mobilizaram a população. É uma população que, neste caso, não é bolsonarista, não é apoiadora do centrão, e isso em um momento em que a esquerda estava com muita dificuldade de ir para a rua."

Com as manifestações, Blindagem e anistia foram "tiro pela culatra" de Motta. "Saiu pela culatra, sim. Essa PEC não deve passar. As manifestações na rua também dificultam isso."

Atos mostram que esquerda pode voltar a mobilizar, analisa Grin. "Enquanto o bolsonarismo vem perdendo a capacidade de mobilizar pessoas, parece que a esquerda, agora, com esse ato de hoje, volta a ter condições de fazer grandes manifestações. Portanto, me parece que a esquerda sai com um saldo positivo, porque na opinião pública há uma tendência maior de as pessoas serem contra a anistia."