Líder de esquema de mineração comprou imóvel perto de juízas, diz ex-mulher

A ex-mulher de Alan Cavalcante dos Santos, apontado como líder do grupo criminoso suspeito de corrupção com empresas da área de mineração, afirmou à Polícia Federal que ele comprou imóveis próximos de juízas que julgaram casos dele.

O que aconteceu

Sem ter o nome revelado, ela disse que Cavalcante comprou imóveis no mesmo prédio de juízas, segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo. "Ele já tinha comentado que tinha que ser no mesmo prédio da juíza."

Ela também contou que Cavalcante guardou uma mala de 10 milhões de dólares em um apartamento. "Teve uma mala pegada em Alagoas. Ele guardou essas malas em um apartamento. Com um valor de 10 milhões de dólares."

Alan Cavalcante dos Santos é apontado pela PF como líder do grupo criminoso. Ele é dono da mineradora Gute Sitch. Seus sócios, Helder Adriano de Freitas e João Alberto Paixão Lages, ex-deputado estadual por Minas Gerais, também são alvos de prisão preventiva.

Ao lado dos sócios, ele teria criado, em 2022, o Grupo Minerar, uma empresa exclusivamente para administrar os ilícitos. Alan seria responsável pela coordenação do grupo, Helder seria o diretor operacional e João Alberto o diretor de relações interinstitucionais.

Criminosos lucraram pelo menos R$ 1,5 bilhão, e projetos ligados à organização criminosa tinham projeção de ganhos de R$ 18 bilhões. A PF pediu o bloqueio de bens.

Grupo teria corrompido agentes públicos para ganhar autorizações e licenças ambientais para explorar o minério em áreas proibidas. Segundo a PF, entre as áreas de exploração das empresas estavam locais tombados e perto de áreas de preservação. Fazem parte da lista servidores de órgãos como o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Minas) e da Secretaria do Meio Ambiente.

Uma das autorizações de extração mineral irregular teria sido emitida durante um feriado de Natal, em 25 de dezembro. Em outro momento, mesmo com apresentação de documentos fora de prazos legais e com manifestações de órgãos como a AGU alertando sobre a ilegalidade do processo, autorizações de exploração foram expedidas.

Além de conseguir as licenças, o grupo criminoso também agiu para neutralizar a fiscalização do estado, monitorando agentes ambientais. Eles também lavaram o dinheiro conseguido de forma ilícita, segundo as investigações.