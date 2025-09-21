Lachlan Murdoch, Michael Dell e Ellison estão envolvidos em acordo com o TikTok, diz Trump

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse neste domingo que o magnata de mídia Lachlan Murdoch e os líderes empresariais Larry Ellison e Michael Dell estariam envolvidos como investidores norte-americanos no acordo proposto para manter o TikTok operando nos Estados Unidos.

Trump disse que os EUA e a China fizeram progressos em um acordo sobre transferência de ativos do TikTok.

Os investidores propostos dariam a aliados de Trump no mundo corporativo influência sobre um aplicativo de mídia social amplamente popular, que conta com 170 milhões de usuários nos EUA e ajuda a moldar o discurso público sobre política e cultura.

Trump elogiou o grupo em uma entrevista ao programa "The Sunday Briefing" da Fox News, chamando-os de pessoas proeminentes e "patriotas norte-americanos"

"Acho que eles farão um trabalho muito bom", disse Trump, creditando ao TikTok o fato de ter ajudado a construir seu apoio entre os jovens eleitores na eleição presidencial de 2024.

Murdoch, presidente-executivo da Fox, recentemente consolidou o controle de longo prazo do império de mídia de sua família, que inclui a Fox News e o Wall Street Journal, depois de resolver uma batalha legal de anos com seus irmãos. O patriarca da família, Rupert Murdoch, de 94 anos, também pode estar envolvido no acordo, disse Trump.

Rupert e Lachlan Murdoch são conhecidos por suas opiniões conservadoras e seus veículos de notícias atraem o público de direita, mas ocasionalmente atraem a ira de Trump.

Ellison, cofundador da Oracle e um dos principais doadores republicanos, há muito tempo vem sendo associado a um possível acordo com a TikTok. Dell é o presidente-executivo da Dell Technologies.