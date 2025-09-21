Jovem brasileiro Rafael Câmara é aposta da Ferrari para futuro da F1

Pernambucano do Recife, o piloto conta com apoio da tradicional equipe italiana para chegar na Fórmula 1. Depois de Rubens Barrichello e Felipe Massa, que venceram corridas e disputaram títulos com o vermelho da escuderia italiana, a Ferrari trata Rafael Câmara como uma verdadeira joia. Recentemente, o brasileiro de 20 anos conquistou o título desta temporada da Fórmula 3, categoria de acesso à F1.

Marcio Arruda, enviado especial da RFI a Monza, Itália

Rafael Câmara é a aposta da Ferrari há quatro anos. O brasileiro passou a integrar a academia da equipe italiana - uma espécie de programa para desenvolver jovens talentos - a partir da temporada de 2022.

Desde que passou a ser piloto da Ferrari, Rafael foi campeão da Fórmula Regional Europeia (Freca) em 2024 e da F3 neste ano.

"Eu não esperava começar tão bem quanto a gente começou. Conseguimos manter um ritmo forte durante todo o campeonato. O trabalho que fizemos antes dessa temporada da Fórmula 3 começar também foi muito importante. A equipe [Trident] fez um trabalho incrível", avaliou Câmara.

Além do talento, o brasileiro disse que o apoio da Ferrari tem sido muito importante para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

"A Ferrari ajudou bastante a minha carreira, desde a preparação para o fim de semana até gerir melhor os dias de treinos e corridas, além da parte técnica. Desde que entrei na academia [da Ferrari], eu passei a ter mais responsabilidade. Com o tempo, eu fui amadurecendo bastante. O tempo que passo em Maranello desde que me mudei para lá tem sido muito importante neste processo. Têm sido anos ótimos para meu desenvolvimento e, agora, acho que o trabalho está aparecendo", contou Rafael Câmara.

Tão perto da Fórmula 1

Pernambucano do Recife, Rafael disse que foi um sonho ter competido na Fórmula 3. "Estar no mesmo fim de semana da Fórmula 1 é sensacional. Quando comecei, não esperava chegar onde estou hoje. E quero ir além", afirmou.

Sem revelar o nome da equipe, Rafael Câmara afirmou que estará na Fórmula 2 em 2026.

"Por ter sido campeão da Fórmula 3, não posso ficar na categoria. Assim, eu vou para a F2. Ainda não posso revelar o nome da equipe, mas certamente estaremos em boas condições para brigar pelo título. Espero começar em Melbourne [primeira etapa de 2026] como iniciei este ano, ou seja, com vitória", planeja.

Rafael Câmara quer seguir os passos de Charles Leclerc, atual piloto da Ferrari nascido em Mônaco, e do compatriota Gabriel Bortoleto, um dos melhores estreantes da Fórmula 1 em 2025. Os dois foram campeões nas Fórmulas 2 e 3 nos anos de suas estreias e alcançam a categoria mais importante do automobilismo no planeta.

O sonho da Fórmula 1, para o jovem brasileiro, pode estar perto de se transformar em realidade.

"Sinceramente, não é uma coisa surreal ter uma oportunidade em 2027."

Câmara disse que "se continuar desenvolvendo meu trabalho e conseguir fazer uma grande temporada no ano que vem, quem sabe? Mas, ao mesmo tempo, o que pode estar perto, pode ficar muito longe se eu não provar meu valor na Fórmula 2".

Joia verde-amarela da Ferrari

A entrevista com a promessa brasileira foi feita numa sala reservada nos boxes da Ferrari em Monza, durante o Grande Prêmio da Itália de F1. No ambiente, quadros de grandes pilotos na escuderia italiana, como o austríaco tricampeão mundial Niki Lauda (1975/77/84) e o italiano bicampeão Alberto Ascari (1952/53), além de fotos do inglês heptacampeão Lewis Hamilton (2008/14/15/17/18/19/20).

"Os melhores pilotos sempre sonham em guiar para a Ferrari. Então, estar na academia e vislumbrar que um dia esta possibilidade poderá se tornar realidade é uma coisa surreal. Comecei nas pistas aos 6 anos. E foi por acaso porque quem começou no kart foi meu irmão. Hoje, poder ter a oportunidade de fazer parte da Ferrari é incrível", vibrou o brasileiro.

Rafael Câmara não era nascido quando seu ídolo competia na Fórmula 1, mas mostrou que conhece a história e o legado do tricampeão mundial, que em 2024 foi lembrado não só na França, mas em todo mundo pelos 30 anos de sua morte.

"Uma pessoa que eu admiro muito é o Ayrton Senna, não só pelo que ele fez nas pistas, mas fora delas também. Também admiro todos os outros brasileiros que passaram pela Fórmula 1. Agora temos o Gabriel [Bortoleto], que tem feito um excelente trabalho. É sempre legal ver o Brasil em evidência no esporte", contou.

Representante de um país com 8 títulos mundiais

Rafael disse que se sente honrado por representar o Brasil nas pistas e que não sente pressão por ser compatriota do bicampeão Emerson Fittipaldi (1972/74) e dos tricampeões Nelson Piquet (1981/83/87) e Ayrton Senna (1988/1990/1991).

"Nunca tive um peso a mais por ser brasileiro. Aliás, é uma motivação porque estou longe dos meus familiares e amigos. Por estar longe, eu também trabalho por todos que torcem por mim", salientou.

Timidez sem capacete

O jovem brasileiro disse que ainda não se acostumou com a fama e o assédio dos torcedores. Na entrevista, ficou evidente a timidez do jovem brasileiro quando está sem capacete e balaclava.

"Eu sou uma pessoa bem reservada; gosto de estar com minha família e meus amigos. Acho que não tenho o perfil de uma pessoa famosa", comentou Rafael, aos risos.

"É interessante porque toda a temporada é muito desgastante não só fisicamente, mas também mentalmente. Mas confesso que, sempre que estou em casa em fim de semana sem compromisso nas pistas, eu ligo a TV e procuro alguma corrida para assistir. Eu não consigo parar", contou, com bom humor, Câmara.

O piloto brasileiro ressaltou que não pode perder o foco seja qual for a época do ano.

"Sempre estou me preparando. Eu realmente nunca paro; nunca relaxo. Então, eu sempre estou pensando nas coisas que posso melhorar, como pessoa e como piloto. Eu me preparo bem para chegar sempre feliz nas corridas", finalizou o campeão da Fórmula 3 em 2025.

É com essa felicidade que o Brasil espera que Rafael Câmara continue acelerando e tendo sucesso nas pistas para um dia chegar à Fórmula 1 e, quem sabe, se juntar aos nossos campeões Fittipaldi, Piquet e Senna.