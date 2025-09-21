Jogo de facas com peças ergonômicas e design elegante está com 65% off

O Guia de Compras UOL encontrou um kit de facas que promete dar mais praticidade na hora de cortar alimentos. O melhor é que o conjunto com seis peças está em oferta, com um preço amigo de menos de R$ 30.

Ele é vendido em duas opções de cores: tudo preto ou colorido. Confira a seguir as informações sobre o produto, o que diz quem comprou e os principais pontos de atenção.

O que o fabricante diz sobre esse kit?

Possui revestimento antiaderente;

Alças com contornos ergonômicos para facilitar a pegada;

Lâminas de aço inoxidável;

Inclui faca para frutas, faca do chef, cutelo, corte de carnes, tesoura e descascador de legumes;

Disponível também na versão colorida, que varia de preço.

O que diz quem comprou?

Com mais de 36 mil avaliações, esse conjunto com facas tem uma média de 4,5 estrelas (máximo de 5) na Shopee. Os consumidores elogiaram a qualidade das facas e o fato de serem práticas na hora de preparar refeições.

Simplesmente apaixonada. As facas já vieram afiadas e a tesoura cortando muito bem. Chegou antes do prazo e são como eu imaginava: lindas demais. Vale muito o preço e podem comprar sem medo. Eu acredito que as facas sirvam mais para cozinha do que churrasco em si, mas comprei para cozinhar mesmo, então, para mim, está perfeito. Nicolle Donato

O produto chegou muito rápido. Após a confirmação da compra, elas chegaram em três dias. Vieram amoladas e tem que tomar cuidado quando for usar. Elas são bem finas, mas, como não uso para finalidades mais pesadas, elas compensaram. Gostei. Julia

Amei demais. São muito lindas (...) e têm um ótimo custo-benefício. Apesar de o cabo ser de plástico, ele é bem firme. Chegou antes do prazo também. Kethely

Uma das melhores compras que já fiz para o meu enxoval. Sem dúvidas, valeu muito a pena. Além de um design lindo, são amoladas e têm um corte perfeito. Vieram todos os itens certinhos. Entrega super rápida. Anne Beatriz

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, destacaram suas insatisfações com a resistência, lâminas e qualidade do material. Confira os comentários:

Produto um pouco aquém do esperado, mas justo pelo que paguei. As facas são leves e bem afiadas, mas descascam com facilidade. O cabo é um plástico resistente. Entrega rápida. Carol

Custo-benefício bom. Valeu pelas facas, que têm bom corte, embora sejam bem finas. A tesoura e o cortador de legumes são muito inferiores. Solange

O design é bonito, porém o material é fraco. A parte de metal é frágil e leve, o cabo também. É possível comprovar ao pegar no produto. Veio com alguns arranhões, acredito que, pela forma como é embalada, um objeto sobre o outro em uma caixinha "apertada". Pelo preço, era de se imaginar. Dá para utilizar por um tempo. Marcia

Facas lindas. Pelo preço, a qualidade é esperada. Achei as facas leves e finas, também não estão muito afiadas. Gio

