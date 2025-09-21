Israel rejeita reconhecimento 'unilateral' de Estado palestino

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que rejeita a declaração "unilateral" de reconhecimento de um Estado palestino por parte de vários países ocidentais.

"Israel rejeita categoricamente a declaração unilateral de reconhecimento de um Estado palestino feita pelo Reino Unido e outros países", afirma um comunicado divulgado pelo ministério.

"Esta declaração não favorece a paz, pelo contrário, desestabiliza ainda mais a região e compromete as chances de alcançar uma solução pacífica no futuro", acrescenta a nota.

