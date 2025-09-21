Inmet alerta perigo de tempestade e vendaval no Sul, Sudeste e Centro-Oeste
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para tempestade e vendaval nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste amanhã.
O que aconteceu
Grau de alerta do Inmet é de "perigo". O alerta vale para Sul, Sudeste e Centro-Oeste das 5h da manhã de amanhã até às 23h59 do mesmo dia.
Chuvas podem chegar entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia. Além das chuvas, os ventos podem chegar entre 60 e 100 quilômetros por hora, com queda de granizo.
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados colocados em alerta pelo Inmet. Ao todo, 744 municípios devem se preparar para as chuvas. Veja algumas das áreas afetadas, segundo o instituto:
- Região Metropolitana de São Paulo
- Região Metropolitana de Curitiba
- Região Metropolitana do Rio de Janeiro
- São José do Rio Preto
- Campinas
- Bauru
- Piracicaba
- Itapetininga
- Ribeirão Preto
- Araçatuba
- Marília
- Araraquara
- Assis
O instituto recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante a rajada de ventos, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Evitar também estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade é outra precaução.