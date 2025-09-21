Topo

Inmet alerta perigo de tempestade e vendaval no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Pedestre se protege da chuva na região central da cidade de São Paulo Imagem: Cris Faga - 18.mar.2025 /ESTADÃO CONTEÚDO
Do UOL, em São Paulo

21/09/2025 16h31Atualizada em 21/09/2025 16h31

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para tempestade e vendaval nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste amanhã.

O que aconteceu

Grau de alerta do Inmet é de "perigo". O alerta vale para Sul, Sudeste e Centro-Oeste das 5h da manhã de amanhã até às 23h59 do mesmo dia.

Chuvas podem chegar entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia. Além das chuvas, os ventos podem chegar entre 60 e 100 quilômetros por hora, com queda de granizo.

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados colocados em alerta pelo Inmet. Ao todo, 744 municípios devem se preparar para as chuvas. Veja algumas das áreas afetadas, segundo o instituto:

  • Região Metropolitana de São Paulo
  • Região Metropolitana de Curitiba
  • Região Metropolitana do Rio de Janeiro
  • São José do Rio Preto
  • Campinas
  • Bauru
  • Piracicaba
  • Itapetininga
  • Ribeirão Preto
  • Araçatuba
  • Marília
  • Araraquara
  • Assis

O instituto recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante a rajada de ventos, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Evitar também estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade é outra precaução.

