Hidratante deixa couro com cara de novo e está em promoção; veja opiniões

Quer deixar bancos e objetos de couro com cara de novos? O Guia de Compras UOL encontrou o queridinho hidratante Proauto Limpa e Hidrata Couro (150 g) em oferta na Amazon por apenas R$ 15.

Segundo o fabricante, o produto protege e dá brilho a borracha, couro, vinil e plástico, sendo indicado para bancos e outros acabamentos em couro em geral. Confira mais detalhes sobre ele a seguir e a opinião de quem já usou:

O que diz a Proauto sobre o hidratante

Compatível com couro natural e sintético;

Textura em creme não oleosa;

Não engordura;

Produto em bisnaga, de fácil aplicação;

Indicado para bancos, bolsas, sapatos, sofás e couro em geral;

Protege e dá brilho em borracha, couro, vinil e plástico.

O que diz quem comprou?

Com mais de 3.500 avaliações e nota média de 4,6 estrelas (do total de 5), o hidratante é elogiado por recuperar o brilho de couro em diferentes superfícies e pelo cheiro agradável durante e após a aplicação. Veja algumas opiniões positivas:

Muito bom e super cheiroso! Usei na minha cadeira gamer e ficou parecendo nova. Nunca tinha usado nada assim, e olha que já tenho essa cadeira há mais de 3 anos. Depois de aplicar, parecia que tinha acabado de tirar da caixa. Agora virou hábito, vou usar todo mês! Cesar Canto

O produto é muito bom. Utilizei em duas botas e em uma bolsa de couro. Hidrata e cuida muito bem do couro e depois da utilização é importante passar um pano para dar um brilho. Priscila Renck

Usei em uma poltrona de corino. O produto foi muito eficiente e rendeu bastante. Não é espesso e nem oleoso. Gostei muito. Débora Conde

Comprei para hidratar o couro de uma jaqueta e o produto parece cumprir o que promete. (...) No geral, é de fácil aplicação e o cheiro é suave. Ricardo Holanda

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, apontaram que o produto deixou manchas esbranquiçadas em determinadas superfícies. Outros não viram tanta diferença na hidratação após a aplicação. Veja os comentários:

Não recomendo o produto para couro automotivo. Utilizei no couro preto do meu carro e ficaram algumas manchas brancas em determinados pontos. Porém, usei em minha mochila de couro marrom e o resultado foi bom (...) Eu o usaria para couro não automotivo. Anderson Igor

O produto hidrata bem o couro, deixando com bom aspecto, porém não limpou as manchas esbranquiçadas provocadas por protetor solar que eram meu alvo principal. Antônio José de Sá

Até que dá brilho, mas só nos primeiros 3 minutos. Me decepcionou nesse sentido. O cheiro que o produto dá é agradável. (...) Guilherme Oliveira.

