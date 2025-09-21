Como funciona o H-1B, visto de trabalho taxado em R$ 532 mil por Trump

O governo dos EUA anunciou que vai impor às empresas o pagamento de US$ 100 mil por ano (cerca de R$ 532 mil na cotação atual) para a concessão de vistos H-1B, voltado a trabalhadores estrangeiros considerados qualificados. Entenda como a autorização funciona.

O que é H-1B?

Chamado H-1B, visto permite que empresas norte-americanas contratem estrangeiros temporariamente. O documento é concedido a trabalhadores considerados "altamente qualificados", com diploma de bacharel ou superior, e que tenham sido recrutados por companhias que operam no mercado norte-americano para ocuparem cargos especializados.

Autorização para trabalhar no país é válida por até 3 anos, renovável pelo mesmo período. O trabalhador contratado fica autorizado a levar cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos.

Como pedir

Solicitação é feita pela empresa contratante. Ou seja, pessoas que desejam trabalhar nos EUA não podem se inscrever sozinhas.

Contratante precisa obter autorização do Departamento do Trabalho dos EUA. Nesse estágio, a companhia tem de garantir que vai pagar um salário equivalente ao de profissionais norte-americanos que exercem funções semelhantes. Também é necessário comprovar que não há trabalhadores norte-americanos disponíveis para a função específica.

Empresa faz proposta a profissional estrangeiro. Depois de escolher um candidato, deve entrar com uma petição junto ao Serviço de Imigração dos EUA.

H-1B tem limite de 85 mil vistos por ano. Do total disponível, 20 mil vagas são reservadas para quem fez mestrado ou doutorado nos EUA.

Se número de pedidos exceder vagas, candidatos são submetidos à "H-1B Lottery" (loteria). Trata-se de um sorteio aleatório realizado pelo órgão de imigração. Apenas os candidatos selecionados seguirão no processo.

Só então, trabalhador solicita visto no consulado dos EUA da sua região. Ele é submetido a uma entrevista e, se aprovado, poderá viajar para o país e começar a trabalhar a partir de 1º de outubro, que é quando se inicia o ano fiscal norte-americano.

Trump quer pedir US$ 100 mil por ano pelo H-1B

Governo Trump anunciou que vai impor tarifa de US$ 100 mil (cerca de R$ 533 mil na cotação atual) por ano para vistos H-1B. Hoje, o visto para trabalhadores qualificados custa US$ 215 (R$ 1.145).

Desde que reassumiu a Casa Branca em janeiro, republicano deu início a ampla repressão à imigração, incluindo à imigração legal. "Se você for treinar alguém, treine um dos recém-formados de uma das grandes universidades do nosso país. Treine norte-americanos. Pare de trazer pessoas para ocupar nossos empregos", defendeu o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

Críticos argumentam que visto permite que empresas reduzam salários. Segundo eles, estrangeiros estariam dispostos a trabalhar por menos e, por isso, as companhias estariam preterindo trabalhadores norte-americanos.

Defensores dizem que o H-1B leva trabalhadores altamente qualificados aos EUA. Essas pessoas são consideradas essenciais para preencher as lacunas de talentos e manter as empresas competitivas. O próprio bilionário Elon Musk já teve um visto H-1B quando imigrou da África do Sul.

Big techs reagem

Meta, Amazon e Microsoft enviaram e-mails para funcionários após anúncio do governo norte-americano, segundo a Reuters. Das empresas citadas, apenas a Meta respondeu à reportagem, dizendo que não comentaria o assunto. Espaço segue aberto para as outras companhias.

Empresas solicitaram que funcionários fiquem nos EUA ou retornem até 21 de setembro. Essa é a data limite descrita pela proclamação presidencial assinada ontem por Trump. Por não terem sido divulgados detalhes de como a medida vai funcionar na prática, as companhias sugerem que trabalhadores estejam no país para evitar o pagamento de US$ 100 mil. A previsão é que, a partir dessa data, novos vistos só sejam concedidos com a taxa extra.

Ordem coloca Trump em rota de colisão com big techs. Chefes das empresas de tecnologia estiveram em peso na posse do presidente dos EUA no início do ano. Eles foram colocados na primeira fileira, ao lado de membros importantes do governo, como ministros e secretários.

Amazon e cidadãos da Índia são maiores requisitantes

Índia é responsável pela maioria dos vistos H-1B. Só no ano passado, segundo dados do governo dos EUA, cidadãos do país representaram 71% dos beneficiários dessa modalidade. Em segundo lugar vem a China, com 11,7%.

No 1º semestre de 2025, Amazon e AWS (companhia do ramo de computação em nuvem da Amazon) receberam aprovação de mais de 12 mil vistos. Na sequência estão Microsoft e Meta, com 5 mil funcionários estrangeiros cada.

Empresas de tecnologia são as que mais contratam com o H-1B. Dentre as profissões que mais utilizam essa modalidade, segundo dados do departamento de imigração dos EUA, estão: desenvolvedores de software; cientistas de dados; engenheiros civis, elétricos e mecânicos; médicos e outros profissionais da saúde; economistas e analistas financeiros; e professores universitários.

*Com informações da Reuters.