Grupo de brasileiros se reúne para hostilizar Lula em NY

Nova York

21/09/2025 21h46

Um grupo de cerca de 20 opositores brasileiros se mobilizou para hostilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua chegada a Nova York neste domingo, 21. Eles gritaram palavras de apoio ao presidente Donald Trump e ofensas a Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, até que o Serviço Secreto dos Estados Unidos, responsável pela segurança das delegações na ONU, os afastou.

Os manifestantes se aproximaram a poucos metros da residência do representante permanente do Brasil nas Nações Unidas. O chefe da segurança no local, um americano, ordenou que agentes brasileiros e americanos afastassem o grupo com grades até cerca de 35 metros da entrada do local. Ele disse que a medida era para garantir a chegada segura do presidente e afastar riscos, já que o trânsito não estava interrompido.

O grupo vestia camisas do Brasil e do ex-presidente Jair Bolsonaro e portava bandeiras nacionais. Eles gritavam "Lula Thief" e "Lula ladrão" e pediam que o Brasil ouvisse Trump. Três apoiadoras de Lula gritaram palavras em resposta, dizendo que o Brasil é soberano. Elas foram deslocadas para o lado oposto da calçada.

O avião presidencial pousou no Aeroporto Internacional JFK às 17:57 (horário dos EUA). Lula está acompanhado de uma comitiva mais enxuta do que de costume, com quatro ministros de Estado.

Lula e Janja vão se hospedar na residência oficial do Brasil, onde mora o representante permanente do Brasil perante a ONU, embaixador Sérgio Danese. Esta é a primeira viagem de Lula aos Estados Unidos no auge da crise com o governo Donald Trump. Ele não tem previsão de se reunir com Trump para discutir o tarifaço e divergências políticas.

