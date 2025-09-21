Topo

Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Cantareira, em Mairiporã-SP

21.set.2025 - Incêndio na região da Serra da Cantareira, em Mairiporã (SP) - Cedido ao UOL
21.set.2025 - Incêndio na região da Serra da Cantareira, em Mairiporã (SP) Imagem: Cedido ao UOL
Do UOL, em São Paulo

21/09/2025 14h55Atualizada em 21/09/2025 15h14

Um incêndio de grandes proporções atingiu um condomínio residencial na Serra da Cantareira, na divisa de Mairiporã com São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, não há vítimas.

O que aconteceu

Incêndio começou por volta das 10h30. Segundo a corporação, fogo se espalhou por região que é cercada por vegetação e, por enquanto, não há relato de vítimas. Área situada na região da Estrada das Roseiras, 100, foi atingida, nas imediações do condomínio Jardim da Montanha.

Foram enviados quatro caminhões para conter fogo na Serra da Cantareira. Os veículos estão desde o meio-dia controlando o incêndio. Ainda não há detalhes sobre a área total atingida.

21.set.2025 - Imagem de incêndio na Serra da Cantareira, na divisa de Mairiporã com São Paulo, feita por moradores do condomínio Jardim da Montanha - Cedido ao UOL - Cedido ao UOL
Imagem de incêndio na Serra da Cantareira, na divisa de Mairiporã com São Paulo, feita por moradores do condomínio Jardim da Montanha
Imagem: Cedido ao UOL

Da meia-noite até às 14h de hoje, foram 1.279 chamados de incêndio no Estado de São Paulo. Segundo os Bombeiros, o tempo seco tem facilitado a disseminação do fogo. Para isso, corporação sugere que as pessoas evitem soltar balão, queimar lixo ou folhas e jogar bitucas de cigarro em áreas secas. Defesa Civil do Estado de São Paulo diz que monitora a situação. Iniciativa Sala SP Sem fogo está ativa - iniciativa tenta prevenir e combater incêndios florestais.

