Estado palestino colocaria a existência de Israel em risco, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel.

O que aconteceu

Netanyahu disse que "a comunidade internacional" ouvirá Israel sobre o tema "nos próximos dias". O líder insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral da ONU, que acontece nessa semana nos EUA.

Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo

Benjamin Netanyahu

Austrália, Reino Unido e Canadá reconheceram hoje o Estado da Palestina. Desses, Reino Unido e Canadá são membros do G7 e aliados históricos de Israel e dos Estados Unidos.

Ideia dos países em reconhecer a Palestina é tentar forçar negociação de paz. Múltiplas condenações a ataques de Israel contra Gaza não surtiram efeito. Ofensiva gerou destruição e fome no território.

Vários países devem reconhecer a Palestina como Estado durante Assembleia da ONU. Bélgica, Eslovênia e Portugal devem se manifestar, durante a Conferência para a Solução de Dois Estados, organizada pela França e Arábia Saudita, a ser realizada amanhã. Quase 75% dos 193 países membros da ONU já reconhecem o território.

*Com informações da AFP