Topo

Notícias

Estado palestino colocaria a existência de Israel em risco, diz Netanyahu

Benjamin Netanyahu durante discurso no Ministério das Relações Exteriores em Jerusalém - DEBBIE HILL / POOL / AFP
Benjamin Netanyahu durante discurso no Ministério das Relações Exteriores em Jerusalém Imagem: DEBBIE HILL / POOL / AFP
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

21/09/2025 09h53Atualizada em 21/09/2025 11h07

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel.

O que aconteceu

Netanyahu disse que "a comunidade internacional" ouvirá Israel sobre o tema "nos próximos dias". O líder insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral da ONU, que acontece nessa semana nos EUA.

Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo
Benjamin Netanyahu

Austrália, Reino Unido e Canadá reconheceram hoje o Estado da Palestina. Desses, Reino Unido e Canadá são membros do G7 e aliados históricos de Israel e dos Estados Unidos.

Ideia dos países em reconhecer a Palestina é tentar forçar negociação de paz. Múltiplas condenações a ataques de Israel contra Gaza não surtiram efeito. Ofensiva gerou destruição e fome no território.

Vários países devem reconhecer a Palestina como Estado durante Assembleia da ONU. Bélgica, Eslovênia e Portugal devem se manifestar, durante a Conferência para a Solução de Dois Estados, organizada pela França e Arábia Saudita, a ser realizada amanhã. Quase 75% dos 193 países membros da ONU já reconhecem o território.

*Com informações da AFP

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Canadá reconhece o Estado palestino

Sanseito, a nova cara da extrema direita que agita a política japonesa

Roma vence dérbi contra Lazio (1-0) com gol de Pellegrini

Operações em aeroportos europeus começam a se normalizar após ciberataque

Tempestades e rajadas de vento devem atingir várias regiões de SP, alerta Defesa Civil

Trump lidera homenagem ao ativista conservador Kirk

Swiatek sofre contra Alexandrova mas vence Torneio de Seul

Austrália reconhece o 'independente e soberano Estado da Palestina'

Autoridades encontram corpos de 7 mineradores na Colômbia após 9 dias de busca

Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões

Canadá reconhece um Estado palestino, anuncia o primeiro-ministro