Mala da Eagle pode ser ótima companhia para sua próxima viagem; confira

Passar perrengue na hora de carregar a mala pelo aeroporto não é nada agradável. Por isso, o Guia de Compras UOL selecionou uma mala da Eagle que pode ser uma boa companhia para sua viagem.

Com roda que gira 360° e cadeado numérico, a mala promete evitar qualquer problema durante as viagens. Confira a seguir o que diz a fabricante sobre ela e a opinião de quem já comprou.

O que diz a marca sobre o produto:

Estrutura rígida e arredondada;

Material em ABS;

Cadeado com segredo numérico;

Possui quatro rodas que giram 360°;

Alça de mão retrátil (superior e lateral);

Puxador telescópio com botão liberador para regulagem de altura;

Forro estampado;

Possui elástico para prender roupa;

Divisória de roupa suja;

Dimensões: 65 cm x 42 cm x 26 cm.

O que diz quem comprou

No Magalu, a mala possui nota média de 4,5 (de um total de 5). Algumas pessoas elogiam a qualidade da mala e o espaço que ela possui. Confira a seguir alguns comentários positivos:

Produto de qualidade e atende todos as informações, super espaçosa. Karla

É simplesmente perfeita, comprem sem medo. Daiana

Lindas e espaçosas, comprei 2 e super indico! Karlinha

Ótima qualidade e custo benefício. Hanna

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram da qualidade da mala e que as medidas não condizem com o que foi anunciado.

O material não é de qualidade. Fiquei surpresa pois, antes de finalizar a compra, olhei as avaliações anteriores e todas falaram bem. Maria

Mala muito pequena. A qualidade é boa, porém não tem o tamanho que colocam na descrição. Lourdes

Medidas da mala são diferentes das medidas especificadas na propaganda. Vagner

É um produto frágil. Como mala de mão de avião, quebra o galho. Se for para despachar não serve, pois é muito frágil. Não compraria de novo. Sérgio

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.