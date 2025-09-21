Topo

Eintracht Frankfurt perde em casa para o Union Berlin (4-3) na Bundesliga

21/09/2025

O Eintracht Frankfurt perdeu por 4 a 3 para o Union Berlin diante de sua torcida no Waldstadion neste domingo (21), pela quarta rodada da Bundesliga, com um hat-trick do escocês Oliver Burke.

Essa foi a segunda derrota consecutiva do Eintracht no campeonato alemão, nove dias após o revés na visita ao Bayer Leverkusen. 

Com seis pontos, os jogadores comandados pelo técnico Dino Toppmöller estão seis pontos atrás do líder Bayern de Munique, que conquistou sua quarta vitória em quatro jogos contra o Hoffenheim no sábado (4 a 1). 

Menos de 72 horas após golear o Galatasaray por 5 a 1 na Liga dos Campeões, desta vez as coisas foram bem diferentes para o Eintracht Frankfurt.

Aos nove minutos, o atacante Ilyas Ansah disparou um chute de longa distância e colocou o Union Berlin na frente. 

Ainda no primeiro tempo, Oliver Burke ampliou após um contra-ataque (32') e o lateral-esquerdo Nathaniel Brown conseguiu diminuir para os donos da casa pouco antes do intervalo (45'+3).

O rápido Burke recolocou o Union Berlin no controle da partida com dois gols em três minutos no segundo tempo: um de cabeça (53') e outro em um contra-ataque (56'), ambos com participação de Andrej Ilic.

O Eintracht Frankfurt reagiu nos últimos 10 minutos. Mas os gols do meia-atacante Can Uzun (80') e de Jonathan Burkardt (87' de pênalti) só serviram para dar suspense à partida na reta final e os três pontos ficaram com o time da capital alemã.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - St Pauli 2 - 0

- Sábado:

Hamburgo - Heidenheim 2 - 1

Werder Bremen - Freiburg 0 - 3

Augsburg - Mainz 1 - 4

Hoffenheim - Bayern de Munique 1 - 4

RB Leipzig - Colônia 3 - 1

- Domingo:

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 3 - 4

Bayer Leverkusen - B. Mönchengladbach

(14h30) Borussia Dortmund - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 12 4 4 0 0 18 3 15

2. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1

3. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

4. Colônia 7 4 2 1 1 9 7 2

5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

6. Eintracht Frankfurt 6 4 2 0 2 11 9 2

7. Freiburg 6 4 2 0 2 8 8 0

8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

10. Union Berlin 6 4 2 0 2 8 11 -3

11. Wolfsburg 5 3 1 2 0 7 5 2

12. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

13. Mainz 4 4 1 1 2 5 4 1

14. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2

15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

16. Augsburg 3 4 1 0 3 7 10 -3

17. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7

