Palestina, ONU e ato pela democracia: como será a viagem de Lula aos EUA

O presidente Lula (PT) vai aproveitar a viagem a Nova York para a Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) para participar de outros eventos internacionais.

O que aconteceu

Lula viaja para os Estados Unidos nesta noite. Ele participa da abertura da cúpula da ONU na terça (23) de manhã. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar no encontro, então ele falará antes do presidente norte-americano, Donald Trump.

O discurso reforçará as pautas internas e externas que Lula mais tem tratado neste ano. Ele vai destacar a soberania nacional e conquistas de seu governo, como o combate à fome e a queda na desigualdade social.

COP na Amazônia também estará no discurso. Ele falará da COP30, a ser realizada em Belém em novembro, e considerada por ele como a "COP da verdade", para cobrar compromissos de países ricos. Além disso, fará críticas aos ataques de Israel na Faixa de Gaza, passando também pelo tema da guerra na Ucrânia.

O principal foco, no entanto, deverá ser uma cutucada nos EUA. Lula deverá defender novamente o multilateralismo econômico e criticar a imposição unilateral das tarifas que os Estados Unidos implementaram internacionalmente neste ano. Ele deverá fazer, ainda, uma defesa da importância do Sul Global e dos países em desenvolvimento.

Motivo principal da viagem, a cúpula da ONU será só um dos compromissos do presidente. Já na segunda (22), ele participa da Conferência Internacional para a Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, convocada pela França e pela Arábia Saudita, que quer debater o reconhecimento internacional do Estado Palestino e a tentativa do fim do conflito na região.

Após a abertura da Assembleia da ONU, vai a um evento do clima. Acompanhado do secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente vai tratar de temas que deverão ser discutidos na COP30, estimular a presença de líderes de Estado no evento climático e apresentar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), um modelo de financiamento para a conservação das florestas tropicais lançado pelo Brasil.

Lula também quer debater a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Desde que assumiu, o presidente reclama que o órgão tenha apenas cinco membros permanentes (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), com poder de veto, cobrando um aumento no número de cadeiras, com perfil mais diverso de países.

Por fim, na quarta (24), participará da segunda edição do ato Em Defesa da Democracia. O evento reúne países latinos com líderes de centro-esquerda, como Chile, Colômbia e Espanha, que querem falar de alternativas ao avanço da extrema direita internacionalmente. A primeira reunião ocorreu em Santiago, em julho.