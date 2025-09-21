Sempre que publico algo coisa sobre veículos elétricos, é provável que surja alguma discussão nos comentários sobre a autonomia. Aparece gente falando um número muito baixo e outros um muito alto. E aí, vamos acreditar em quem?

Nessa semana vou desvendar esse assunto da autonomia dos veículos elétricos. E por que focar neles? Porque sempre que se fala de autonomia, a maior preocupação está justamente nos elétricos.

Quando pensamos em veículos a combustão, que abastecemos rapidamente em um posto de gasolina, esse assunto não é tão importante. O que nos preocupa é o consumo. Temos referências para saber se um carro gasta muito ou pouco, mas, mesmo se chegar ao limite da autonomia, basta procurar um posto e resolver o problema em minutos.

Já no caso dos elétricos, não é tão simples. O tempo de recarga da bateria é bem maior e dificilmente vemos informações claras sobre o consumo, como quantos kWh o carro gasta a cada determinada distância.

Acabamos falando mais de autonomia, justamente porque carregar um elétrico não é tão rápido quanto abastecer um carro a combustão. Mas os números de autonomia divulgados pelos fabricantes variam, pois existem diferentes padrões de medição.

Foi o que aconteceu recentemente no lançamento do Chevrolet Spark EV, 100% elétrico. Foram apresentados três números de autonomia para o mesmo carro: de 258 km até 360 km. Uma diferença de quase 100 km. Qual deles é o mais confiável? No meio desse intervalo ainda apareceu uma terceira medição: 298 km.

Como comparar o Spark com outros carros, então? Para isso, é preciso entender os padrões de medição.

O maior número, 360 km, veio do padrão NEDC (Novo Ciclo de Condução Europeu), criado nos anos 1980 e pouco atualizado desde 1997. Ele é baseado apenas em testes de laboratório e por isso não reflete bem a realidade, sempre mostrando autonomias maiores do que as encontradas no uso diário.

Já o WLTP (Procedimento de Teste de Veículos Leves Harmonizado Mundialmente), adotado em 2017, combina testes de laboratório com testes em condições reais, em percursos mais longos e variados. No Spark, esse padrão apontou 298 km de autonomia, mais próximo do uso real.

O menor valor, 258 km, veio do padrão brasileiro PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular), criado em 2009 e adotado em 2023. Ele é bastante conservador e segue critérios semelhantes aos do EPA, a agência ambiental dos EUA. Normalmente, apresenta números mais baixos que o WLTP.

Por isso, para comparar o Spark com concorrentes, como o BYD Dolphin, é preciso usar o mesmo padrão. Comparar o PBEV de um modelo com o WLTP de outro gera distorções.

Além disso, é importante considerar o tamanho da bateria e a relação dela com o peso e o desempenho do carro. De maneira geral, baterias maiores oferecem maior autonomia. Mas a condução, o trajeto (cidade ou estrada) e até mesmo o clima influenciam nos resultados, que variam de pessoa para pessoa e de semana para semana.

Entre os padrões, o NEDC tende a superestimar a autonomia, enquanto o PBEV geralmente fica abaixo do que se encontra na prática. O WLTP, por sua vez, é o que mais se aproxima da realidade. Então, se você realmente quer saber a autonomia de um carro elétrico, procure os números baseados nesse padrão.