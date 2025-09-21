Ciberataque repercute pelo 2° dia em aeroportos da Europa - Situação melhorou, mas passageiros em Berlim, Londres e Dublin continuam a enfrentar filas maiores após pane em sistema de embarque no dia anterior. Bruxelas teve novos atrasos e cancelamentos.Passageiros em aeroportos europeus continuaram a enfrentar atrasos e cancelamentos neste domingo (21/09), após um ataque cibernético afetar um provedor de serviços de sistemas de embarque.

Em relação ao dia anterior, entretanto, a situação melhorou no aeroportos de Berlim, Dublin e Londres. Bruxelas, entretanto, teve cancelamentos e atrasos.

Pane em sistema de check-in

Os aeroportos tinham relatado no sábado atrasos no atendimento a passageiros devido a problemas de TI, informou a Eurocontrol, organização que supervisiona o controle de tráfego aéreo.

Heathrow, em Londres, e o aeroporto Berlim-Brandemburgo (BER), que atende a capital alemã, disseram que a empresa americana Collins Aerospace foi afetada pelo ataque cibernético, que provocou pane no software da empresa que ajuda a fazer o check-in, imprimir cartões de embarque e etiquetas de bagagem, e despachar as bagagens.

A companhia, sediada nos EUA, citou no sábado uma "interrupção cibernética" em seu software em aeroportos "selecionados" na Europa, que começou na noite de sexta.

Não ficou imediatamente claro quem poderia estar por trás do ataque cibernético, mas especialistas disseram que poderiam ser hackers, organizações criminosas ou agentes estatais.

Espera mais longa em Berlim

Em um comunicado no domingo, o aeroporto de Berlim informou que viajantes devem continuar se preparando para enfrentar tempos de espera mais longos e possíveis atrasos.

O aeroporto afirmou que as operações nos terminais estavam decorrendo sem problemas e aconselhou os passageiros a efetuarem o check-in online ou em máquinas de autoatendimento no aeroporto.

Cancelamentos em Bruxelas

Neste domingo, o aeroporto de Bruxelas ainda enfrentava problemas consideráveis.

Ihsane Chioua Lekhli, porta-voz do aeroporto de Bruxelas, disse que 45 voos de ida e 30 de volta foram cancelados neste domingo, mais que o dobro do número do dia anterior: 25 partidas e 13 chegadas canceladas.

O ataque cibernético afetou apenas os sistemas de computador nos balcões de check-in, não nos quiosques de autoatendimento, disse ela, e as equipes estavam recorrendo a sistemas de backup alternativos e usando laptops para ajudar a lidar com o impacto.

md (DPA, AP, Reuters)