Topo

Notícias

Casa é arrancada e vai parar em cima de carro durante temporal em SC; veja

A casa construída por madeira se desprendeu e parou em cima de um carro em Barra Bonita (SC) - Divulgação/Defesa Civil SC
A casa construída por madeira se desprendeu e parou em cima de um carro em Barra Bonita (SC) Imagem: Divulgação/Defesa Civil SC
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 14h59

Uma casa construída com madeira foi arrancada do chão e "voou" até parar em cima de um carro, na noite de ontem, durante temporal que atingiu a cidade de Barra Bonita, na região oeste de Santa Catarina.

O que aconteceu

Casa foi arrancada devido as intensas rajadas de vento. A cidade registrou ventos que ultrapassaram 80 km/h, segundo a Defesa Civil de Barra Bonita.

O imóvel parou em cima de um carro que estava estacionado. Os moradores não estavam dentro de casa no momento e ninguém ficou ferido.

Casa ainda não foi retirada de cima da caminhonete, que ficou parcialmente destruída. A Defesa Civil municipal informou que espera a chuva passar para poder remover a residência.

Pelo menos 40 imóveis ficaram danificados em Barra Bonita, cidade com 1,6 mil habitantes. Também houve quedas de árvores e postes de energia, o que afetou a distribuição de energia na cidade, deixando toda a população no escuro.

casa - Divulgação/Defesa Civil SC - Divulgação/Defesa Civil SC
A casa construída por madeira se desprendeu e parou em cima de um carro em Barra Bonita (SC)
Imagem: Divulgação/Defesa Civil SC

Defesa Civil de Barra Bonita disse atuar para conter os danos. O serviço de energia está sendo retomado aos poucos. Prefeitura avalia a necessidade de decretar situação de emergência.

Santa Catarina está sob alerta para chuvas intensas. A previsão é de temporais entre este final de semana até amanhã, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Defesa Civil catarinense alertou a população para temporais com raios, chuva intensa, vendavais e possibilidade de granizo em todas as regiões do estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

O que o reconhecimento mais amplo do Estado da Palestina significa para os palestinos e para Israel?

Casa é arrancada e vai parar em cima de carro durante temporal em SC; veja

Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Cantareira, em Mairiporã-SP

Ataque de drone israelense no sul do Líbano mata cinco pessoas, incluindo crianças, segundo ministério

Atos contra anistia e PEC da Blindagem começam a movimentar Rio e SP

'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

Israel diz que 'não haverá Estado palestino' reconhecido por Reino Unido, Austrália e Canadá

Sabesp: Volume armazenado em mananciais da RMSP cai 0,2 pp em 1 dia, para 32,1%

Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Atlético de Madrid empata na visita ao Mallorca (1-1); Julián Álvarez perde pênalti

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'