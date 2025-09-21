Casa Branca de Trump se esforça para salvar máquina eleitoral de Charlie Kirk após sua morte

Por Nandita Bose e Tim Reid e Nathan Layne

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca de Donald Trump está lutando para preservar a poderosa máquina de mobilização de eleitores construída por Charlie Kirk, cujo assassinato deixou um vácuo de liderança em uma das organizações políticas mais influentes da direita, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

Nos bastidores, a Casa Branca tem mantido "discussões preliminares" sobre o envolvimento direto do vice-presidente JD Vance com os jovens eleitores, disse à Reuters uma terceira fonte.

Kirk, fundador da Turning Point USA, ajudou Trump a aumentar seu apoio entre os eleitores jovens na eleição presidencial do ano passado - especialmente entre os homens jovens, onde a participação de Trump saltou para 46%, sete pontos a mais do que em 2020.

O comparecimento dos jovens às urnas será fundamental nas eleições de meio de mandato do próximo ano, quando os republicanos lutarão para manter o controle do Congresso no que se espera que seja uma eleição contundente.

A Turning Point anunciou na quinta-feira que a viúva de Kirk, Erika, uma empresária que compartilha a fé cristã e as crenças conservadoras de seu falecido marido, se tornaria sua nova presidente-executiva. Ela prometeu em um discurso em vídeo, logo após a morte dele, que iria dobrar a missão do marido de conquistar os jovens norte-americanos para as causas conservadoras.

Ainda assim, a morte de Kirk deixou a Turning Point sem seu porta-voz mais influente e carismático e sua capacidade incomparável de atrair grandes multidões nos campi universitários em todos os EUA, mesmo quando ele dividiu a opinião pública com comentários sobre negros, comunidades LGBTQ+, muçulmanos e imigrantes.

A Casa Branca teve o cuidado de não parecer estar correndo para preencher o vazio deixado por Kirk. A porta-voz de Trump, Anna Kelly, disse que o presidente estava orgulhoso de honrar o legado de Kirk em um memorial no domingo.

"Charlie desempenhou um papel crucial ao fazer incursões históricas entre os eleitores jovens, contribuindo para sua vitória arrebatadora em novembro", disse Kelly.

Vance também falará no serviço memorial no Arizona. Um funcionário da Casa Branca, que não quis ser identificado, enfatizou em um comunicado que a resposta de Vance à "morte de Charlie não é política, é pessoal."

Conversas particulares na Casa Branca refletem uma crença crescente entre os altos funcionários, incluindo o próprio vice-presidente, de que o governo deve aproveitar o impulso de Kirk mobilizando ativamente a próxima geração de conservadores, disse a terceira fonte.

Nenhuma decisão foi finalizada sobre o formato exato de qualquer papel para Vance, acrescentou a terceira fonte, mas poderia potencialmente incluir uma turnê universitária a partir deste ano.