Canadá se torna o primeiro país do G7 a reconhecer um Estado palestino

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, acaba de anunciar o reconhecimento de um Estado palestino. Com isso, o país se tornou a primeira nação do G7 a tomar a medida. Na sequência, o Reino Unido publicou um anúncio na mesma direção.

O que aconteceu:

Declaração canadense lembra que país apoia uma solução de dois Estados desde 1947 para "uma paz duradoura no Oriente Médio". "Durante várias décadas, o Canadá acreditou nesse objetivo, na expectativa de que eventualmente houvesse uma solução negociada. Infelizmente, essa possibilidade foi gradualmente comprometida, a ponto de se tornar quase impensável", ressalta o texto (leia completo aqui).

Aujourd'hui, le Canada reconnaît l'État de Palestine. pic.twitter.com/luVUJXZqVB -- Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Reino Unido também anunciou reconhecimento. Um vídeo foi publicado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, após os britânicos terem adiantado que fariam o reconhecimento neste domingo.

Starmer diz que sancionará líderes do Hamas - que chamou de "uma organização terrorista brutal" - nas "próximas semanas". "Já prescrevemos e sancionamos o Hamas, e iremos mais longe", afirmou.

Nosso apelo por uma solução genuína de dois Estados é exatamente o oposto de sua visão odiosa. Então, estamos claros: esta solução não é uma recompensa para o Hamas, porque significa que o Hamas não terá futuro, nenhum papel no governo, nenhum papel na segurança.

Keir Starmer, premiê do Reino Unido

A Austrália também reconheceu o Estado palestino em medida anunciada em declaração oficial do governo do país nas redes sociais. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, já havia adiantado, em agosto, que o faria.

Outros países, como França, Portugal e Bélgica prometeram fazer o mesmo na segunda-feira, antes da abertura da Assembleia Geral da ONU. Anúncio deve ser na Conferência para a Solução de Dois Estados, organizada pela França e Arábia Saudita.

