Canadá reconhece o Estado palestino

O Canadá reconhece o Estado da Palestina, anunciou neste domingo o primeiro-ministro Mark Carney, no momento em que aumenta a pressão dos países ocidentais sobre Israel para encarrar a guerra na Faixa de Gaza.

Reino Unido e Austrália anunciaram ao mesmo tempo o reconhecimento da Palestina, uma medida divulgada na véspera do início de uma Assembleia Geral da ONU na qual vários países devem adotar a mesma medida.

"O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece sua colaboração para construir a promessa de um futuro pacífico, tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel", afirmou Carney em um comunicado.

"Embora o Canadá não tenha ilusões de que este reconhecimento seja uma panaceia, o reconhecimento está plenamente alinhado com os princípios de autodeterminação e direitos humanos fundamentais refletidos na Carta das Nações Unidas, assim como com a política coerente que o Canadá manteve durante gerações", acrescenta a nota.

"O reconhecimento do Estado da Palestina, liderado pela Autoridade Palestina, empodera aqueles que buscam a coexistência pacífica e o fim do Hamas. Isto não legitima de forma alguma o terrorismo, nem representa nenhuma recompensa por ele".

"Além disso, não compromete em absoluto o firme apoio do Canadá ao Estado de Israel, ao seu povo e à sua segurança, uma segurança que, em última instância, só pode ser garantida por meio da concretização de uma solução integral de dois Estados", concluiu.

Carney anunciou no final de julho a intenção de reconhecer o Estado palestino, uma decisão que gerou críticas por parte de Israel.

bur-sst/ube/gv/dga/fp

© Agence France-Presse