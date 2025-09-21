Após recorde em 2024, queimadas recuam, mas ameaça persiste

Depois de um 2024 marcado por recorde de áreas queimadas e de seca no Brasil, incêndios florestais e focos de alerta de incêndio estão menos espalhados neste ano, mas ainda persistem em áreas chave e regiões historicamente vulneráveis, segundo análise do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Um levantamento do MapBiomas Fogo apontou que, entre janeiro e julho deste ano, o país registrou 2,4 milhões de hectares queimados, com alta concentração no Tocantins, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Amazonas e Goiás.

O número representa uma diminuição de 59% em relação ao mesmo período do ano anterior — que foi atípico —, principalmente por conta de chuvas esparsas e maior umidade sobretudo em áreas da Amazônia.

Nós próximos três meses, porém, áreas de Cerrado e Floresta Amazônica nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste devem entrar em estado de alerta e alerta alto de probabilidade de fogo. É o que indica uma estimativa feita pelo CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O alerta alto deve afetar os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí e Tocantins mais severamente.

Secas menos intensas, mas mais longas

A coordenadora do MapBiomas Fogo, Ane Alencar, explica que este é considerado um ano neutro em relação aos fenômenos El Niño e La Niña. Na prática, isso significa a ausência de alterações atmosféricas decorrentes desses eventos.

"Esse ano está um pouco mais úmido, e isso com certeza tem impactado a abrangência do fogo e dos incêndios", diz Ane.

O ano 2025 também tem sido marcado por uma mudança da incidência de seca extrema, que se intensificou nos estados do Nordeste, de acordo com o monitor de secas da ANA (Agência Nacional de Águas). Segundo a agência, quase todos os estados da região tiveram piora em relação ao ano passado, quando o foco estava no Norte e no Centro-Oeste.

Já o índice de previsão do risco de seca do Cemaden para os próximos meses mostra uma tendência de desintensificação da seca no país, justamente pela ausência de El Niño e La Niña.

"O que pode ocorrer é o prolongamento de condições de seca em algumas regiões, como nos estados do Pará, Mato Grosso, Piauí e Bahia", explica Marcelo Zeri, pesquisador de Micrometeorologia e Seca do Cemaden.

Esse fenômeno deixa a paisagem mais inflamável, e o risco de incêndios permanece. A maior parte deles, segundo especialistas, é iniciada pela ação humana - mais de 90%, segundo análise da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

As consequências de incêndios florestais são vastas. Além do impacto ambiental, há também consequências econômicas, como perda de pasto, animais e produção para produtores, e de ervas medicinais para populações tradicionais.

Como reagem os estados mais afetados

A luta contra a seca e os incêndios é, muitas vezes, conjunta entre governo federal, estados e municípios. Neste ano, entre as ações práticas viabilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, estão a contratação de 4,4 mil brigadistas — um aumento de 26% em relação a 2024, segundo o órgão — e a compra de sete helicópteros, aumentando também a capacidade de lançamento de água em 133%.

Na frente de investimentos, em fevereiro, o Ministério destinou 45 milhões ao Pará, estado que sediará a COP30. Em setembro, o governo federal anunciou o investimento de R$ 150 milhões a Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí e Distrito Federal para reforço do corpo de bombeiros e brigadas florestais.

No Pará, após a crítica do MPF (Ministério Público Federal) sobre o plano estadual de prevenção e combate a estiagem e incêndios divulgado em setembro de 2024, um novo programa foi lançado em junho deste ano. O plano prevê "zoneamento de áreas prioritárias, construção de estrutura de brigadas florestais, aquisição de equipamentos e integração de equipes do governo e do corpo de bombeiros".

No Maranhão, segundo estado que mais queimou no ano, a informação é de que houve um investimento em capacitação profissional e no uso de tecnologia para monitoramento de queimadas em tempo real para que haja respostas mais rápidas. O estado também vai receber R$ 45 milhões do Fundo Amazônia para investimentos em áreas da Amazônia Legal.

Um dos estados com mais áreas queimadas no ano, Goiás ressalta que a maior parte dos incêndios foi registrada em áreas urbanas. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado, o investimento previsto para combater incêndios florestais é de R$ 7,5 milhões e abrange a montagem de "oito polos com 60 combatentes florestais, ampliação do monitoramento via satélite e via drones e sala de situação na Defesa Civil".

Além disso, o governo editou decretos que proíbem o uso do fogo em vegetação nativa até o fim do período de estiagem (meio de setembro) e determinou que autores de incêndios florestais devem recuperar até três hectares para cada um que for degradado.

Por fim, o estado do Amazonas relata a instauração de equipes de militares e brigadistas locais em 16 municípios sem Corpo de Bombeiros.