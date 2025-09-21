Topo

Notícias

Brasil e Venezuela decidem Sul-Americano feminino sub-17 de vôlei

21/09/2025 11h50

Brasil e Venezuela vão decidir neste domingo (21) o título da segunda edição do Campeonato Sul-Americano sub-17 de vôlei feminino, a partir das 19h30 (horário de Brasília), em Lima, capital do Peru.

A vaga brasileira para a final foi conquistada no sábado (20), com a vitória por 3 a 0 sobre as anfitriãs peruanas (25x23, 26x24, 25x15). A capitã Vic Martini foi a maior pontuadora do confronto na semifinal, com 19 acertos.

Notícias relacionadas:

A Venezuela, única equipe que venceu o Brasil no torneio até o momento, chegou à final passando pelo Chile, por 3 x 1 (23x25, 25x19, 25x20, 25x18).  

Antes mesmo da decisão, o Brasil já conquistou um dos objetivos na competição: a vaga para o Mundial de 2026, que será disputado no Chile. O outro objetivo é a conquista do título inédito. Esta é a segunda edição da competição, que estreou em 2023.

A equipe brasileira é comandada pelo técnico Marcelo Freitas, o Dentinho, que assumiu o posto no início da temporada. A seleção é formada pelas seguintes atletas: as opostas Isadora Bustamante e Victoria Gama; as levantadoras Catarina Harzbecker e Laura Dias; as ponteiras Ana Clara de Paula, Meilani Akana, Pietra Bastos e Vic Martini; as centrais Duda Lemos, Gaby Ferreira, Isadora Costa e Mikaela Santos; e as líberos Carolina Bitencourt e Nathalia Krugher.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Otan discutirá violação de espaço aéreo pela Rússia na terça-feira, segundo autoridades

Trump escolhe ex-advogada para posto em promotoria enquanto pressiona por investigações de adversários

Cuidado com o "gelo" nas ruas: em Houston, migrantes se organizam contra operações do ICE

Aeroportos europeus correm para consertar falha no check-in após interrupção por ação hacker

Israel rejeita reconhecimento 'unilateral' de Estado palestino

Protestos contra a PEC da Blindagem reúnem manifestantes em várias capitais

Ataques israelenses matam 31 pessoas na Cidade de Gaza, segundo médicos, enquanto tanques avançam

'Velozes e furiosos': trabalhadores correm para os EUA após confusão sobre visto

Domingo de protestos contra imunidade parlamentar e possível anistia a Bolsonaro

Aston Villa marca seu 1º gol no Inglês mas fica no empate com Sunderland (1-1)

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado palestino