Azevedo & Travassos diz que completação e avaliação do poço de extensão 3-AND5-RN foi concluída

A Azevedo & Travassos informou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foi concluída a operação de completação e avaliação do poço de extensão 3-AND5-RN, localizado no Campo de Andorinha, na Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte.

A operação teve início em 11 de agosto com a mobilização da Sonda de Produção Terrestre (SPT) denominada DK-1. Foram corridos perfis de avaliação da qualidade da cimentação e de identificação de hidrocarbonetos, conforme informou a companhia. Na sequência foram testados quatro intervalos produtores da Formação Açu. O intervalo denominado Açu-3, localizado na profundidade de 853m a 858m, manteve em teste de formação a vazão estabilizada em fluxo pleno de 42 dois barris de óleo por dia (bbl/d). O óleo possui boas características de viscosidade com Grau API 22.

A empresa também informou que como essa zona produtora Açu-3 é uma nova descoberta no Campo de Andorinha, uma vez que nenhum outro poço perfurado na região produz nesse intervalo, foram intensificados os estudos de geologia e de engenharia de reservatórios para a determinação da extensão da área produtora e volumes recuperáveis.

"A construção das instalações de superfície foram iniciadas para a colocação do poço 3-AND-5-RN em teste de produção de longa duração para obtenção dos dados técnicos necessários para complementação da avaliação da área de ocorrência da acumulação", disse a Azevedo & Travassos em nota.