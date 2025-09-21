Topo

Notícias

Azevedo & Travassos diz que completação e avaliação do poço de extensão 3-AND5-RN foi concluída

São Paulo

21/09/2025 07h45

A Azevedo & Travassos informou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que foi concluída a operação de completação e avaliação do poço de extensão 3-AND5-RN, localizado no Campo de Andorinha, na Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte.

A operação teve início em 11 de agosto com a mobilização da Sonda de Produção Terrestre (SPT) denominada DK-1. Foram corridos perfis de avaliação da qualidade da cimentação e de identificação de hidrocarbonetos, conforme informou a companhia. Na sequência foram testados quatro intervalos produtores da Formação Açu. O intervalo denominado Açu-3, localizado na profundidade de 853m a 858m, manteve em teste de formação a vazão estabilizada em fluxo pleno de 42 dois barris de óleo por dia (bbl/d). O óleo possui boas características de viscosidade com Grau API 22.

A empresa também informou que como essa zona produtora Açu-3 é uma nova descoberta no Campo de Andorinha, uma vez que nenhum outro poço perfurado na região produz nesse intervalo, foram intensificados os estudos de geologia e de engenharia de reservatórios para a determinação da extensão da área produtora e volumes recuperáveis.

"A construção das instalações de superfície foram iniciadas para a colocação do poço 3-AND-5-RN em teste de produção de longa duração para obtenção dos dados técnicos necessários para complementação da avaliação da área de ocorrência da acumulação", disse a Azevedo & Travassos em nota.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Israelenses de luto pedem reconhecimento do Estado palestino

Manifestantes enfrentam a polícia durante protesto contra o governo em Lima

Reino Unido e Portugal se preparam para reconhecer o Estado da Palestina

Giovana Madalosso fala de obra literária na Flip no Conversa com Autor

Hoje é Dia: início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques

Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país

Artistas convocam para atos da esquerda

Estônia anuncia reunião do Conselho de Segurança por incursão de aviões russos

Jovem brasileiro Rafael Câmara é aposta da Ferrari para futuro da F1

Retrato desconhecido de Picasso fica escondido por 80 anos e é apresentado

Como funciona o H-1B, visto de trabalho taxado em R$ 532 mil por Trump