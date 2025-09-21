Avião militar russo entrou no espaço aéreo sobre o Mar Báltico no domingo, diz Alemanha

BERLIM/FRANKFURT (Reuters) - A força aérea da Alemanha enviou na manhã de domingo dois Eurofighters para rastrear uma aeronave militar russa IL-20M que havia entrado em espaço aéreo neutro sobre o Mar Báltico, disse, antes de entregar a escolta aos parceiros da Otan na Suécia.

"Mais uma vez, nossa força de alerta de reação rápida, composta por dois Eurofighters, foi encarregada pela Otan de investigar uma aeronave não identificada sem um plano de voo ou contato de rádio no espaço aéreo internacional", disse a força aérea alemã em um comunicado.

"Tratava-se de uma aeronave de reconhecimento russa IL-20M. Após a identificação visual, entregamos as tarefas de escolta da aeronave aos nossos parceiros suecos da Otan e retornamos a Rostock-Laage."

A Otan se reunirá na terça-feira para discutir a violação do espaço aéreo da Estônia pela Rússia, disseram duas autoridades familiarizadas com o assunto à Reuters no domingo.

Tallinn disse que três caças MiG-31 russos entraram no espaço aéreo da Estônia sem permissão na sexta-feira e permaneceram por um total de 12 minutos antes de serem forçados a se retirar.