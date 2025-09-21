Topo

Autoridades encontram corpos de 7 mineradores na Colômbia após 9 dias de busca

21/09/2025 10h28

As autoridades encontraram os corpos de sete garimpeiros que estavam presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia desde 12 de setembro, informou neste domingo a Defesa Civil. 

Máquinas de extração, bombeiros, indígenas e dezenas de moradores da região participaram da busca na mina a céu aberto no município de Santander de Quilichao, no departamento de Cauca.

"As sete pessoas já estavam mortas. Foram levadas para o Instituto Médico Legal", disse à AFP Graciela Tovar, diretora da Defesa Civil local.

Os trabalhadores ficaram presos após um deslizamento de terra. As primeiras hipóteses apontam que morreram devido à falta de oxigênio dentro da mina.

Os corpos foram encontrados na noite de sábado em um dos dois túneis da mina. 

Cauca é o centro de operações dos rebeldes que se afastaram do histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). 

Nesta região, os garimpeiros extraem ouro ilegalmente, muitas vezes sob ordens de guerrilheiros que se financiam com o metal e com o tráfico de cocaína.

Os acidentes ligados à mineração são recorrentes na Colômbia, sobretudo nas minas de carvão no centro do país.

