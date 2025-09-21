Autoridades encontram corpos de 7 mineradores na Colômbia após 9 dias de busca
As autoridades encontraram os corpos de sete garimpeiros que estavam presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia desde 12 de setembro, informou neste domingo a Defesa Civil.
Máquinas de extração, bombeiros, indígenas e dezenas de moradores da região participaram da busca na mina a céu aberto no município de Santander de Quilichao, no departamento de Cauca.
"As sete pessoas já estavam mortas. Foram levadas para o Instituto Médico Legal", disse à AFP Graciela Tovar, diretora da Defesa Civil local.
Os trabalhadores ficaram presos após um deslizamento de terra. As primeiras hipóteses apontam que morreram devido à falta de oxigênio dentro da mina.
Os corpos foram encontrados na noite de sábado em um dos dois túneis da mina.
Cauca é o centro de operações dos rebeldes que se afastaram do histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
Nesta região, os garimpeiros extraem ouro ilegalmente, muitas vezes sob ordens de guerrilheiros que se financiam com o metal e com o tráfico de cocaína.
Os acidentes ligados à mineração são recorrentes na Colômbia, sobretudo nas minas de carvão no centro do país.
