Austrália reconhece o 'independente e soberano Estado da Palestina'

21/09/2025 10h32

A Austrália "reconhece formalmente o independente e soberano Estado da Palestina", anunciou neste domingo o primeiro-ministro Anthony Albanese. 

"Ao fazê-lo, a Austrália reconhece as aspirações legítimas e antigas do povo palestino de ter um Estado próprio", afirmou Albanese em um comunicado, pouco após anúncios similares do Reino Unido e do Canadá, uma medida que tenta aumentar a pressão sobre Israel para acabar com guerra em Gaza.

"O ato de reconhecimento de hoje reflete o compromisso de longa data da Austrália com uma solução de dois Estados, que sempre foi o único caminho para uma paz e segurança duradouras para os povos israelense e palestino", acrescentou Albanese.

