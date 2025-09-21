Topo

Ato contra anistia e PEC da Blindagem leva 42,4 mil pessoas à Avenida Paulista

São Paulo

21/09/2025 17h32

A manifestação convocada pela esquerda contra a PEC da Blindagem e o projeto de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado neste domingo, 21, reuniu 42,4 mil pessoal na Avenida Paulista, segundo cálculo do Monitor do Debate Político do Cebrap e da ONG More in Common.

Segundo o monitor, o número é semelhante ao da manifestação pró-anistia de 7 de setembro de 2025, convocada pelo pastor Silas Malafaia, que reuniu 42,2 mil manifestantes. O ato marcou uma recuperação de parte da presença bolsonarista nas ruas após a imposição de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em junho, em outra manifestação de apoio ao ex-presidente, apenas 12,4 mil pessoas compareceram à Paulista. O ato deste domingo superou a última manifestação da esquerda, que reuniu 8,8 mil pessoas, também no 7 de Setembro deste ano.

O levantamento do ato contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia tem margem de erro de 12% e apontou um público, no momento de pico, que ficou entre 37,3 mil e 47,5 mil participantes. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

