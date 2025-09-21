Topo

Atlético de Madrid empata na visita ao Mallorca (1-1); Julián Álvarez perde pênalti

21/09/2025 14h14

O Atlético de Madrid segue estagnado em LaLiga após empatar por 1 a 1 com o Mallorca em Son Moix, neste domingo (21), em partida da quinta rodada, na qual o atacante argentino Julián Álvarez perdeu um pênalti e o norueguês Alexander Sorloth foi expulso. 

Desde o início do jogo, os 'colchoneros' esbarraram na grande atuação do goleiro Leo Román, que defendeu o pênalti cobrado por Álvarez (13') que o árbitro havia marcado ao ver um toque de mão de Antonio Raíllo após um chute de David Hancko. 

A defesa providencial de Román, que adivinhou a trajetória, manteve o placar empatado durante boa parte do confronto. 

O duelo se complicou para o time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone depois que Sorloth, que entrou em campo aos 63 minutos, recebeu um cartão vermelho aos 72, após o árbitro revisar o lance e constatar uma entrada dura.

Apesar de ficar com um jogador a menos, o inglês Conor Gallagher (79') aproveitou uma rebatida de Román para colocar o Atlético na frente, que começou a sonhar com a vitória, mas o kosovar Vedat Muriqi deixou tudo igual de novo após superar o goleiro esloveno Jan Oblak numa cabeçada. 

Com este resultado, o 'Atleti' permanece na décima segunda posição, com seis pontos, bem atrás do líder Real Madrid, que chegou aos 15 pontos após vencer o Espanyol (2 a 0) no estádio Santiago Bernabéu, no sábado.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Betis - Real Sociedad 3 - 1

- Sábado:

Girona - Levante 0 - 4

Real Madrid - Espanyol 2 - 0

Alavés - Sevilla 1 - 2

Villarreal - Osasuna 2 - 1

Valencia - Athletic Bilbao 2 - 0

- Domingo:

Rayo Vallecano - Celta Vigo 1 - 1

Mallorca - Atlético de Madrid 1 - 1

Elche - Real Oviedo

(16h00) Barcelona - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8

2. Barcelona 10 4 3 1 0 13 3 10

3. Villarreal 10 5 3 1 1 10 4 6

4. Espanyol 10 5 3 1 1 8 7 1

5. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

6. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2

7. Athletic Bilbao 9 5 3 0 2 6 6 0

8. Sevilla 7 5 2 1 2 9 8 1

9. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0

10. Valencia 7 5 2 1 2 6 8 -2

11. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo Vallecano 5 5 1 2 2 5 6 -1

15. Celta Vigo 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0

17. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5

20. Girona 1 5 0 1 4 2 15 -13

Notícias

