Ataques israelenses matam 31 pessoas na Cidade de Gaza, segundo médicos, enquanto tanques avançam

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - As forças israelenses explodiram mais prédios residenciais na Cidade de Gaza neste domingo, matando pelo menos 31 palestinos e fazendo com que muitos outros fugissem, disseram autoridades de saúde de Gaza, enquanto os tanques de Israel avançavam ainda mais na cidade densamente povoada.

Após quase dois anos de guerra, Israel descreve a Cidade de Gaza como o último bastião do Hamas, e os militares têm demolido blocos de moradias que, segundo eles, estavam sendo usados pelo grupo militante desde o lançamento de seu ataque terrestre na cidade neste mês.

Uma mulher grávida e seus dois filhos estavam entre os mortos no domingo, segundo os médicos. Os militares israelenses não comentaram imediatamente sobre as mortes, emitindo uma declaração dizendo que suas forças haviam matado "inúmeros" militantes.

Parentes vasculharam os escombros de um dos prédios de apartamentos que foi atingido na Cidade de Gaza, tentando salvar seus pertences.

"A mãe, o menino, a menina e o bebê em seu ventre - encontramos todos eles mortos", disse Mosallam Al-Hadad, sogro da mulher morta, dizendo que seu filho havia sido gravemente ferido no ataque.

"Ele estava em estado crítico. Nós o levamos ao hospital, e sua perna foi amputada", disse Hadad à Reuters.