Ataque de drone israelense no sul do Líbano mata cinco pessoas, incluindo crianças, segundo ministério

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque de drone israelense matou cinco pessoas, incluindo três crianças, na cidade de Bint Jbeil, no sul do Líbano, no domingo, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

Israel tem atacado com frequência o que chama de posições do Hezbollah no sul do Líbano desde que uma trégua intermediada pelos EUA entre Líbano e Israel entrou em vigor em novembro, após mais de um ano de conflito desencadeado pela guerra em Gaza.

A agência de notícias estatal do Líbano disse que o ataque atingiu uma motocicleta e um veículo.

O presidente do Parlamento, Nabih Berri, disse em um comunicado que um pai e seus três filhos estavam entre os mortos, com a mãe ferida. Ele disse que eles tinham cidadania norte-americana.

Não houve nenhum comentário imediato de Israel.

"O que aconteceu é um crime flagrante contra civis e uma mensagem de intimidação dirigida ao nosso povo que retorna às suas aldeias no sul", disse o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, no X.

O Líbano está sob pressão dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e dos rivais internos do Hezbollah para desarmar o grupo apoiado pelo Irã.